Το εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε το Σάββατο.

Την αντίδραση της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας προκάλεσε το εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε το Σάββατο (08/12) στο εργοτάξιο του Ελληνικού.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Ομοσπονδία καταγγέλλει τις συνθήκες εργασίας των οικοδόμων, αναφέροντας μεταξύ άλλων:

«Η κατάσταση στους χώρους δουλειάς συνιστά ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα εις βάρος των εργαζομένων. Η επιβολή της 13ωρης εργασίας, που επικύρωσε με νόμο στη Βουλή η κυβέρνηση, είναι το έδαφος για να πολλαπλασιαστούν τα εργοδοτικά εγκλήματα. Η μεγαλοεργοδοσία μετρά επιχειρηματικά σχέδια, μπίζνες και κερδοφορία και η εργατική τάξη σακατεμένους και σκοτωμένους εργαζόμενους. Αυτό είναι το «θαύμα» των επενδύσεων και της ανάπτυξης, που μπροστά στα κέρδη, η ζωή και η ασφάλεια των εργαζομένων δεν υπολογίζονται».

«Το ωράριο εργασίας τεντώνεται, τα μέτρα ασφάλειας και υγείας γίνονται λάστιχο και προσαρμόζονται στις ανάγκες της μεγαλοεργοδοσίας. Οι μηχανισμοί ελέγχου για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας είναι ανενεργοί αφενός λόγω έλλειψης προσωπικού και αφετέρου λόγω αντεργατικού πλαισίου, που δίνει τη δυνατότητα στην εργοδοσία να κάνει ό, τι θέλει, όπως θέλει, όποτε το θέλει», προσθέτει στην ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία, τονίζοντας: «Δουλειά συνεχόμενα, χωρίς ρεπό και ξεκούραση, με εξαντλητικά καθημερινά 12ωρα, απλήρωτες υπερωρίες, για να πιαστούν τα χρονοδιαγράμματα. Καμιά ασφάλεια στην εργασία».

Παράλληλα, η Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας εκφράζει την στήριξή της στην απόφαση του Σωματείου των εργαζομένων στο Ελληνικό για απεργιακή κινητοποίηση την Τρίτη 9 Δεκέμβρη, και ταυτόχρονα καλεί σε μαζική στην Πανελλαδική Πανοικοδομική Απεργία στις 10 Δεκέμβρη, στην οποία συμμετέχουν επίσης ηλεκτρολόγοι και μισθωτοί τεχνικοί.

Όπως δηλώνει: «Η Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας στηρίζει την απόφαση του Σωματείου των εργαζομένων στο Ελληνικό για απεργιακή κινητοποίηση, την Τρίτη 9 Δεκέμβρη.

Καλούμε σε αλληλεγγύη στον αγώνα των εργαζομένων στο Ελληνικό όλα τα συνδικάτα του κλάδου μας και συνολικά τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Καλούμε σε μαζική συμμετοχή τόσο στην απεργία στο εργοτάξιο του Ελληνικού όσο και στην Πανελλαδική Πανοικοδομική Απεργία στις 10 Δεκέμβρη».

Σημειώνεται ότι η LAMDA Development εξέδωσε ανακοίνωση για το τραγικό αυτό συμβάν αναφέροντας ότι τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, ενώ η εταιρεία εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στους οικείους του εργάτη.