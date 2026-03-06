Η Μελίνα Μερκούρη πέθανε σαν σήμερα, στις 6 Μαρτίου του 1994.

Την Κυριακή 6 Μαρτίου του 1994, η Μελίνα Μερκούρη αφήνει την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο Memorial της Νέας Υόρκης, μετά από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα. Η Μελίνα εισήχθη στο νοσοκομείο στις αρχές Φεβρουαρίου του 1994 και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στις 23 Φεβρουαρίου, ωστόσο η κατάσταση της επιδεινώθηκε στις 5 Μαρτίου λόγω λοίμωξης.

Η κηδεία της έγινε την Πέμπτη 10 Μαρτίου του 1994. Την ώρα της κηδείας της, τα θέατρα και τα μαγαζιά στο Μπρόντγουεϊ της Νέας Υόρκης παρέμειναν κλειστά, ενώ έσβησαν τα φώτα για ένα λεπτό σε ένδειξη πένθους.



Σύμφωνα με τους New York Times, αποτελεί πρακτική που συνηθίζεται για τους Αμερικανούς ηθοποιούς που πρωταγωνίστησαν στις θεατρικές σκηνές της Νέας Υόρκης. Η Μελίνα υπήρξε η μοναδική ξένη ηθοποιός που τιμήθηκε με αυτό τον τρόπο από το Μπρόντγουεϊ.

Τι σχέση είχε η Μελίνα με τις Επικίνδυνες Αποστολές και με το «Strangers in the night» του Σινάτρα

Η ταινία Τοπ Καπί (1964) του Ζιλ Ντασέν και της Μελίνας Μερκούρη, αποτέλεσε την έμπνευση για την εμβληματική τηλεοπτική σειρά Mission Impossible (Επικίνδυνες Αποστολές) του 1966, σε παραγωγή της εταιρείας Desilu που ανήκε στη Λουσίλ Μπολ,. Επίσης, αναφέρθηκε ακόμη και στην ταινία Mission Impossible (1996) με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ.

Η Μελίνα γνώρισε τον Ντασέν στις Κάννες κατά την προβολή της πρώτης της ταινίας «Στέλλα» (1955).

{https://youtu.be/VtWd6M2ADuY?si=gQPCipGDSPSQNCtE}

Ισχυριζόταν ότι ο τυχερός της αριθμός ήταν το 18, επειδή ο Ντασέν γεννήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου, ο παππούς της, ο δήμαρχος Αθηναίων, Σπύρος Μερκούρης γεννήθηκε στις 18 Ιουνίου, και γνώρισε τον Ντάσσεν στις Κάννες στις 18 Μαΐου 1955.

Η Μελίνα είχε δίπλα από το κρεβάτι της τη φωτογραφία του καλού της φίλου Άντονι Πέρκινς, που ήταν και συμπρωταγωνιστή της στην ταινία Φαίδρα (1962). Όπως είχε πει, το μόνο μειονέκτημα που είχε ο διάσημος αστέρας ήταν ότι του άρεσε το γάλα.

Υπηρέτησε ως Υπουργός Πολιτισμού από το 1981 έως το 1990. Το μεγαλύτερο όνειρο και στόχος της ως πολιτικός, ήταν η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, πίσω στην Ελλάδα από το Βρετανικό Μουσείο.

Όταν ρωτήθηκε ποια θα ήθελε να είναι αν δεν ήταν η Μελίνα Μερκούρη, απάντησε ότι θα ήθελε να είναι είτε η Γκρέτα Γκάρμπο είτε η Ντολόρες Ιμπαρούρι.

{https://youtu.be/YcLCbpFpmcM?si=L9ZXWTJW1AQGdM01}

Το 1949 στο Θέατρο Τέχνης του Κάρολου Κουν, ερμήνευσε την Μπλανς Ντιμπουά στο «Λεωφορείον ο Πόθος». Η παράσταση σημείωσε πραγματικό θρίαμβο τόσο εμπορικά όσο και καλλιτεχνικά. Στην πρεμιέρα το κοινό σηκώθηκε όρθιο φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά της ξεσπώντας σε ένα παρατεταμένο χειροκρότημα. Ο ρόλος αυτός την καθιέρωσε ως πρωταγωνίστρια, δίνοντας μία ηχηρή απάντηση στους αμφισβητίες της. Ειδικά για τη συγκεκριμένη παράσταση γράφτηκε το τραγούδι του Μάνου Χατζιδάκι «Χάρτινο το Φεγγαράκι».

{https://youtu.be/xQtmRp4Xazg?si=SsOFbMWubcFiPbMP}

Η Μερκούρη συμμετέχει σε έναν σχεδόν άγνωστο δίσκο με μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου για την ακόμη λιγότερο γνωστή ταινία «L'Anniversaire»" του Γάλλου σκηνοθέτη Pierre Jourdan, που απεβίωσε το 2007. Σε αυτό ερμηνεύει δύο κομμάτια: στην πλευρά 1 το έκτο κομμάτι με τίτλο «La Paix» (Η Ειρήνη), απαγγέλλοντας το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου, και στην πλευρά 2 στο πρώτο κομμάτι με τίτλο «Giortazo 18 Octovri» σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Στη Μελίνα ανήκει η πρωτοβουλία και δημιουργία του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Πρώτη Ευρωπαϊκή πολιτιστική πόλη ανακηρύχθηκε η Αθήνα το 1985.

{https://youtu.be/9L4Tg2a5Q7k?si=SVWRzk1ad25fc8Un}

Σημαντικός σταθμός στη θεατρική της καριέρα είναι το 1967 με το «Illya Darling» που ανεβάζει στο Μπρόντγουέι στις ΗΠΑ και γίνεται sold out. Συμπρωταγωνιστής είναι ο Νίκος Κούρκουλος. Το έργο είναι η θεατρική διασκευή του κινηματογραφικού έργου «Never on Sunday» (Ποτέ την Κυριακή), που της είχε χαρίσει παγκόσμια αναγνώριση. Η παράσταση σημείωσε πραγματικό θρίαμβο και Μελίνα έγινε εξώφυλλο, στο αμερικανικό περιοδικό Life. Η επιτυχημένη ερμηνεία της Μελίνας, της χάρισε μια υποψηφιότητα για το μεγάλο θεατρικό Βραβείο Tony.

{https://youtu.be/ZAh-RA6IjRQ?si=xEhczJrjxw8RRUIt}

Κέρδισε μία υποψηφιότητα για Όσκαρ για το Ποτέ την Κυριακή (Never on Sunday) το οποίο έχασε από την Ελίζαμπεθ Τέιλορ το 1960.

Στο φινάλε της ταινίας Ραντεβού στη Λισαβόνα (A Man Could Get Killed) με με συμπρωταγωνιστή τον Τζέιμς Γκάρνερ, ακούγεται ο Φρανκ Σινάτρα στο τραγούδι «Strangers in the night», το οποίο αρχικά είχε προταθεί να τραγουδήσει η Μελίνα Μερκούρη.

{https://youtu.be/o_ZogHVRxh4?si=hgvPAWNKQqz_gAu5}

Η 6η Μαρτίου 1994, έχει καθιερωθεί ως Ημέρα Μνήμης Μελίνα Μερκούρη. Στο πλαίσιο αυτό η είσοδος σε μνημεία, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους που υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς και στο Μουσείο Ακρόπολης είναι δωρεάν.