«Θα τον θυμόμαστε παρόντα, ανήσυχο, πάντα πρόθυμο να βάλει το δικό του λιθαράκι.»

Με ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά εκφράζει τη λύπη της για τον θάνατο του Άλκη Ρήγου.

«Ο Άλκης δεν ήταν μόνο ένας σημαντικός πανεπιστημιακός και άνθρωπος της διανόησης. Για εμάς ήταν πάνω απ’ όλα σύντροφος. Μέχρι το τέλος παρέμεινε ενεργός στην οργάνωση της Πεύκης, με γενναιοδωρία και βαθιά πίστη στις αξίες της Αριστεράς και της δημοκρατίας.

Από το αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα μέχρι τη διαδρομή του στο πανεπιστήμιο και στην πολιτική, ο Άλκης υπήρξε ένας άνθρωπος που δεν έπαψε ποτέ να συμμετέχει, να συζητά, να αγωνιά. Και όλα αυτά με μία σπάνια πολιτική και ανθρώπινη ποιότητα. Έτσι άλλωστε θα τον θυμόμαστε παρόντα, ανήσυχο, πάντα πρόθυμο να βάλει το δικό του λιθαράκι. Καλό ταξίδι, σύντροφε Άλκη.»