Αντιδράσεις προκαλεί η απάντηση του Υπουργείου Παιδείας σε πρόσφατη κοινοβουλευτική ερώτηση της Μερόπη Τζούφη και βουλευτών της Νέας Αριστεράς σχετικά με το καθεστώς εργασίας των εκπαιδευτών στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ – πρώην ΙΕΚ).

Σύμφωνα με την απάντηση, «η καταβολή της ωριαίας αντιμισθίας γίνεται με την ολοκλήρωση του έργου», δηλαδή μετά τη λήξη του εξαμήνου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι εκπαιδευτές διδάσκουν για τέσσερις ή και πέντε μήνες χωρίς να λαμβάνουν αποδοχές. Παράλληλα, δεν υπάρχει ρητή δέσμευση ότι οι συμβάσεις θα υπογράφονται πριν από την έναρξη των μαθημάτων, ούτε ότι οι αποδοχές θα καταβάλλονται σε μηνιαία βάση. Επίσης, δεν ανακοινώνεται κάποια θεσμική αλλαγή στο ισχύον πλαίσιο.

Το Υπουργείο αποδίδει τη διαχείριση της διαδικασίας στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, φορέα που εποπτεύεται από το ίδιο. Ωστόσο, η πολιτική ευθύνη – όπως υποστηρίζεται από την πλευρά της αντιπολίτευσης – δεν μπορεί να μετακυλίεται σε διοικητικό επίπεδο.

Να μπει τέλος στο καθεστώς «μίσθωσης έργου»

Οι εκπαιδευτές απασχολούνται με συμβάσεις «μίσθωσης έργου», επιλογή που συνεπάγεται ότι οι ασφαλιστικές εισφορές αποδίδονται μετά την ολοκλήρωση του εξαμήνου και την καταβολή της αμοιβής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα για μήνες να μην υπάρχει σταθερή ασφαλιστική ροή, ενώ οι εργαζόμενοι καλούνται να παρέχουν διδακτικό έργο χωρίς σταθερό εισόδημα και ουσιαστική εργασιακή ασφάλεια.

Σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά, δεν πρόκειται για απλή καθυστέρηση πληρωμών, αλλά για πολιτική επιλογή που οδηγεί στην «κανονικοποίηση της επισφαλούς εργασίας» στη δημόσια επαγγελματική κατάρτιση. Η Νέα Αριστερά ζητά την υπογραφή συμβάσεων πριν από την έναρξη των μαθημάτων, μηνιαία καταβολή αποδοχών, κατάργηση του καθεστώτος «μίσθωσης έργου» για το διδακτικό έργο καθώς και πλήρη και συνεχή ασφαλιστική κάλυψη

Όπως τονίζεται, η δημόσια κατάρτιση δεν μπορεί να στηρίζεται σε εργαζόμενους που παραμένουν απλήρωτοι επί μήνες, με ασταθές εργασιακό και ασφαλιστικό καθεστώς. Οι εκπαιδευτές, επισημαίνεται, δικαιούνται σταθερή εργασία, ασφάλεια και θεσμική κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους.