Σύλλογοι και κάτοικοι Γλυφάδας και Ελληνικού ζητούν, με προσφυγή τους στο ΣτΕ, να κηρυχθεί παράνομες οι σχετικές οικοδομικές άδειες.

Η ανέγερση του ψηλότερου Πύργου στην πρωτεύουσα η οποία σχεδιάζεται στο Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά προκαλεί αντιδράσεις οι οποίες έφτασαν μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας. Έντεκα κάτοικοι της Γλυφάδας και του Ελληνικού καθώς και ο «Εξωραϊστικός Πολιτιστικός, Αθλητικός Σύλλογος Κατοίκων Κάτω Ελληνικού» υπογράφουν την προσφυγή που κατατέθηκε στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, ζητώντας να κριθούν αντισυνταγματικές και παράνομες οι οικοδομικές άδειες οι οποίες εκδόθηκαν , κατ’ εφαρμογή της υπουργικών αποφάσεων για την έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης της περιοχής.



Οι προσφεύγοντες οι οποίες είναι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων στους Δήμους Γλυφάδας και Ελληνικού διαμαρτύρονται για τις ολέθριες, όπως τις χαρακτηρίζουν, συνέπειες που θα έχει η οικιστική άνθιση της περιοχής με πανύψηλα και τεράστια κτίρια και συγκροτήματα, ανάμεσά τους και ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, καζίνο, εκθεσιακό κέντρο και συνεδριακός χώρος, χώρος ψυχαγωγίας/άθλησης και συνάθροισης κοινού, χώροι εστίασης, καταστήματα, χώροι στάθμευσης, κ.λπ.

Η ανέγερσή τους, σύμφωνα με την προσφυγή, θα γίνει κατά παράβαση των επιτρεπόμενων όρων δομήσεως για το σύνολο του Μητροπολιτικού Πόλου, «με εκτεταμένες και θηριώδεις παρεκκλίσεις, που δεν προβλέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο». Ο Πύργος που πρόκειται να κατασκευαστεί θα έχει, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, δύο υπόγεια και θα αποτελείται από 44 (43 + 1 δώμα) ορόφους συνολικού ύψους 195,20 μέτρων». Πρόκειται για «αυθαίρετες, παράνομες και αντισυνταγματικές επινοήσεις», σημειώνεται καθώς θεσπίστηκε «μέσος συντελεστής δόμησης σε επίπεδα μεγαλύτερα του 0,40 που προβλέπει το ΠΔ του ΣΟΑ, με συνέπεια «τη δραματική επαύξηση της δόμησης και της υπερ-συγκεντρώσεώς της σε συγκεκριμένες κτιριακές ενότητες».

Στην αίτηση ακύρωσης επισημαίνεται πως «παραβιάζεται το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιριακών εγκαταστάσεων πέριξ του κεντρικού κτηρίου (Πύργου), καθώς και της δόμησης και του όγκου όλων των κτιρίων για την ζώνη εκμετάλλευσης» ενώ αναφέρεται πως «εγείρονται ζητήματα εκτεταμένων επιχώσεων και δραματικής αλλοιώσεως της στάθμης του εδάφους από την κατασκευή του κτιριακού συγκροτήματος, ένεκα των οποίων πλήττεται η φυσιογνωμία του παραλιακού μετώπου και καταστρατηγούνται οι περιορισμοί ως προς το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων».