Η συνολική αύξηση κυμαίνεται από 25% έως και πάνω από 40%.

Σημαντική και διαρκής αύξηση καταγράφει η τιμή της βασιλόπιτας από το 2021 έως σήμερα, με τα ποσοστά ανατίμησης να αποτυπώνουν ξεκάθαρα την πίεση που έχει δεχθεί το παραδοσιακό γιορτινό προϊόν τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της αγοράς, από το 2021 μέχρι και το 2025 η συνολική αύξηση κυμαίνεται από 25% έως και πάνω από 40%, ανάλογα με το είδος της βασιλόπιτας και το σημείο πώλησης.

Στη βασιλόπιτα σε μορφή κέικ, η τιμή το 2021 διαμορφωνόταν στα 11,10 ευρώ το κιλό. Το 2022 ανέβηκε στα 12,10 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 9%, ενώ το 2023 έφτασε τα 13,90 ευρώ το κιλό, σημειώνοντας σωρευτική αύξηση περίπου 25% σε σχέση με το 2021.

Το 2024 οι τιμές ενισχύθηκαν περαιτέρω, με μέση ετήσια άνοδο περίπου 6%, ενώ το 2025 η βασιλόπιτα-κέικ πωλείται πλέον από 14 έως 18 ευρώ το κιλό. Σε σχέση με το 2021, η τελική επιβάρυνση για τον καταναλωτή αγγίζει ή και ξεπερνά το 30%-40%, ανάλογα με το κατάστημα.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η ποσοστιαία αύξηση στη βασιλόπιτα τύπου τσουρέκι. Το 2021 η τιμή της ήταν 9,90 ευρώ το κιλό και το 2022 αυξήθηκε στα 11 ευρώ, δηλαδή κατά περίπου 11%. Το 2023 έφτασε τα 12,90 ευρώ το κιλό, καταγράφοντας συνολική αύξηση σχεδόν 30% σε διάστημα δύο ετών. Το 2024 οι τιμές συνέχισαν ανοδικά, ενώ το 2025 η βασιλόπιτα-τσουρέκι πωλείται πλέον από 12 έως 15 ευρώ το κιλό, γεγονός που μεταφράζεται σε συνολική αύξηση που προσεγγίζει ή ξεπερνά το 35% σε σύγκριση με το 2021.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει μια σταθερή τάση ανατιμήσεων, με το 2024 να λειτουργεί ως κομβικό έτος, καθώς οι τιμές αυξήθηκαν μεσοσταθμικά κατά 6% σε σχέση με το 2023, ενώ το 2025 οι αυξήσεις παγιώνονται σε υψηλότερα επίπεδα.

Η πορεία της τιμής της βασιλόπιτας από το 2021 έως σήμερα αποτυπώνει με σαφήνεια όχι μόνο τις πιέσεις που δέχθηκε το συγκεκριμένο προϊόν, αλλά και το χάσμα που έχει ανοίξει σε σχέση με τη γενικότερη υποχώρηση της αγοραστικής δύναμης του ευρώ στην Ελλάδα. Την περίοδο 2021–2025, το ευρώ έχει χάσει σωρευτικά περίπου 10% έως 15% της αγοραστικής του αξίας λόγω πληθωρισμού, την ώρα που η βασιλόπιτα έχει ακριβύνει με ρυθμούς υπερδιπλάσιους. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται απλώς για μια «γενική ακρίβεια», αλλά για ένα προϊόν που έχει δεχθεί δυσανάλογες αυξήσεις, κυρίως λόγω του αυξημένου κόστους πρώτων υλών, της ενέργειας, αλλά και της στροφής της αγοράς σε πιο εμπλουτισμένες και διακοσμημένες εκδοχές.

Έτσι, η βασιλόπιτα εξελίσσεται σε χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς ορισμένα παραδοσιακά προϊόντα έχουν μετατραπεί, μέσα σε λίγα χρόνια, σε σαφώς ακριβότερες επιλογές για το εορταστικό τραπέζι, με την αύξηση της τιμής τους να ξεπερνά κατά πολύ τη γενική «υποτίμηση» του ευρώ στην καθημερινότητα των καταναλωτών.