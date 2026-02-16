Γαστρεντερολόγος του Χαρβάρντ ξεκαθαρίζει τους μύθους και τις αλήθειες για τα αύγα και την πρωτείνη.

Τα αυγά είναι μια από τις καλύτερες επιλογές για πρωινό, καθώς αποτελούν πηγή υψηλής ποιότητας πρωτεΐνης που μπορεί να ξεκινήσει τη μέρα σας δυναμικά.

Έτσι ξεκινάει το βίντεο του στο Instagram ο δρ. Sethi, γαστρεντερολόγος του Harvard με πάνω από 1 εκατ. ακολούθους.

Η πρωτεΐνη που περιέχουν βοηθά στη μείωση της πρόσληψης ζάχαρης και υποστηρίζει την υγεία του ήπατος, ενώ είναι κατάλληλη ακόμη και για άτομα με λιπώδες ήπαρ.

Για τους περισσότερους ανθρώπους, η κατανάλωση αυγών δεν αυξάνει τη χοληστερίνη, και επιπλέον, η πρωτεΐνη τους ενισχύει το αίσθημα πληρότητας, βοηθώντας στην απώλεια λίπους και κιλών. Δεν προκαλούν απότομες αυξήσεις σακχάρου στο αίμα, καθώς δεν περιέχουν υδατάνθρακες, και είναι ασφαλή για κατανάλωση μαζί με τσάι ή καφέ, χωρίς να φουσκώνουν.

Δεν συνιστάται η κατανάλωσή τους ωμών, λόγω κινδύνου σαλμονέλας. Η πρωτεΐνη των ψημένων αυγών απορροφάται καλύτερα, και η συνιστώμενη ποσότητα είναι 1-2 αυγά την ημέρα, ώστε να αξιοποιούνται τα οφέλη τους με ασφάλεια.

Με λίγα λόγια, τα αυγά αποτελούν μια απλή αλλά πολύτιμη τροφή για την καθημερινή διατροφή, υποστηρίζοντας ενέργεια, έλεγχο βάρους και υγεία του ήπατος.

{https://www.instagram.com/reel/DUyGbxjDAyT/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==}