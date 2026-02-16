Απόψε στις 21:00 με διπλό επεισόδιο.

Όσα θα δούμε στο αποψινό διπλό επεισόδιο στο Grand Hotel

Η Αλίκη έχει αναλάβει τη διεύθυνση του ξενοδοχείου και το προσωπικό ελπίζει σε ένα καλύτερο μέλλον. Ο Πέτρος δέχεται τη θέση του μετρ που τον παρακάλεσε η Αλίκη να αναλάβει, όμως η Κυβέλη δεν χάνει την ευκαιρία να τον προσβάλλει.

Το πτώμα της γυναίκας που βρέθηκε έχει παραμορφωθεί σε τέτοιο βαθμό που είναι αδύνατον να ταυτοποιηθεί. Παρ’ όλα αυτά, ο Νικόλας αναγνωρίζει στο χέρι της τη βέρα της Ελένης και καταρρέει στην ιδέα ότι όντως την σκότωσε αυτός… Ο αστυνόμος Κονδύλης έχει πια τα στοιχεία που χρειάζεται για να τον καταδικάσει.

Ο Ρήγας συνειδητοποιεί ότι οι πιθανότητες να γλιτώσει το απόσπασμα είναι ελάχιστες, όπως και ότι τα πράγματα γι’ αυτόν μέσα στη φυλακή δεν θα είναι καθόλου εύκολα…

Ο Χατζημήτρος, αποφασισμένος να βρει και να γνωρίσει τον αδερφό του, τηλεφωνεί στον Κρονάκη και του ζητά να συναντηθούν, ενώ ο Χαραλάμπης ζητάει τη βοήθεια του Άρη για να γλιτώσει ο μαχαλάς από τις απειλές του Χατζημήτρου…

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Ρήγας, πιεσμένος από τον φόβο της εκτέλεσης, συγκρούεται έντονα με την Κυβέλη, ενώ η Αγγέλα την ικετεύει να βοηθήσει τον Νικόλα… Ο Χρόνης ανακοινώνει στον Πέτρο και την Αλίκη ότι ανακάλυψε κάτι που μπορεί να σώσει τον Νικόλα…

Μετά το νέο στοιχείο που βρίσκει ο Χρόνης, όλοι περιμένουν την αποφυλάκιση του Νικόλα, μόνο που ο αστυνόμος Κονδύλης έχει άλλα σχέδια...

Τόσο ο Πέτρος όσο και η Αλίκη προσπαθούν να στηρίξουν τον Νικόλα και την Αγγέλα, ενώ η Φρίντα συγκρούεται έντονα με τον νέο αστυνόμο.

Ο Άρης δημοσιεύει ένα άρθρο που δίνει κουράγιο στον Χαραλάμπη, αλλά τον φέρνει σε επικίνδυνη σύγκρουση με τον Χατζημήτρο.

Ταυτόχρονα, παλεύει να βρει τις αποδείξεις για την ενοχή του Αλέξανδρου στην απόπειρα κατά του Πέτρου.

Η Ολυμπία πιάνει στα πράσα την Σοφία με τον Ιάσωνα και τώρα έχει τη δύναμη να την χωρίσει από τον Αλέξανδρο… Η Κυβέλη προσπαθεί να βοηθήσει τον Ρήγα να αντιμετωπίσει αυτούς που τον απειλούν μέσα στη φυλακή και ζητάει μια χάρη από την Αλίκη...

Σοκάρεται, όμως, όταν καταλαβαίνει ότι ο Ρήγας αποφάσισε να κάνει διαθήκη… Και ακόμη περισσότερο όταν μαθαίνει σε ποιον αφήνει το μερίδιο του ξενοδοχείου που του ανήκει.

Ο Χαραλάμπης λαμβάνει ένα γράμμα από την Θεώνη με την απάντησή της για το αν θα γυρίσει…

Η Αλίκη και η Αγγέλα ψάχνουν να βρουν την ατζέντα της Κυβέλης και κατά λάθος βρίσκουν στο δωμάτιό της τον κρυμμένο χαρτοφύλακα της Ρεγγίνας Θωμοπούλου.

Ο Άρης μαθαίνει ότι η Στέλλα Δημητριάδου είναι νεκρή, ενώ ο Κρονάκης αποκαλύπτει στον Χατζημήτρο ποιος είναι ο Μάριος Καλατζής…

{https://www.youtube.com/watch?v=cce1vAjMg20}