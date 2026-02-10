Ο Άρης ζητάει τη βοήθεια του Χαραλάμπη.

Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο του Grand Hotel στις 21:00

Η Αλίκη προσπαθεί να εξηγήσει στον Πέτρο τι συνέβη με τον Άρη, αλλά εκείνος, πληγωμένος, απομακρύνεται και από τους δύο.

Ο Χατζημήτρος, παρά τις αμφιβολίες του για την Μελίνα, επιμένει στον γάμο, ενώ η έρευνα για τον ετεροθαλή αδερφό του θα τον οδηγήσει ακόμα πιο κοντά στον Ρήγα.

Η Σοφία προδίδει τον Αλέξανδρο κάνοντας έρωτα με τον Ιάσωνα, ενώ η Κυβέλη ψάχνει στα πράγματα του συζύγου της στοιχεία για να σώσει τον Ρήγα.

Ο Πέτρος, πληγωμένος από την Αλίκη και τον Άρη, προσπαθεί να σταθεί όρθιος, όμως θα μάθει ότι και κάποιο άλλο πρόσωπο που εμπιστευόταν ήξερε τι συνέβαινε και του έκρυψε την αλήθεια.