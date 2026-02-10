Τι δηλώνει ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος για Κεραμέως, Παπαθανάση.

Οι πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης για τη μοιρασιά του πακτωλού κονδυλίων από τα ευρωπαϊκά προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων είναι δεδομένες, εκείνες που θα πρέπει να διερευνηθούν είναι οι τυχόν ποινικές ευθύνες, σύφωνα με το εκ των κορυφαίων στελεχών της Κουμουνδούρου Θανάση Θεοχαρόπουλο.

«Πρέπει να διερευνηθούν τα πάντα ποινικά και από εκεί και μετά πολιτικά βλέπω ότι υπάρχει ευθύνη πολιτική», δήλωσε χαρακτηριστικά στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών» ο Θ. Θεοχαρόπουλος.

Ποιους φωτογραφίζει;

Την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση...

Β.Σκ.