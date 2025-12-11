Ποιοι κάθισαν στον ...εξώστη!

Στην πρώτη σειρά των εδράνων της Γερουσίας, εκεί όπου συνεδρίασε την Τετάρτη, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, κάθισαν μόλις τρεις βουλευτές. Ο Νίκος Παππάς και οι Όλγα Γεροβασίλη και Νίνα Κασιμάτη.

Αντίθετα, οι στενοί συνεργάτες του Σωκράτη Φάμελλου, Κώστας Ζαχαριάδης, Θανάσης Θεοχαρόπουλος και Στέργιος Καλπάκης, επέλεξαν να καθίσουν στα «ορεινά» της Γερουσίας. Κάποιοι σύντροφοι τους, σχολίασαν ότι ήθελαν να δείξουν ότι δεν τους ενοχλεί ο «εξώστης».

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αστειευόντουσαν…

Α.Γ.