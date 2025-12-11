Μια Ιταλίδα που ζει μόνιμα στις Κάτω Χώρες εξηγεί τους λόγους.

Η συντριπτική πλειονότητα των Ολλανδών αποφεύγει τη χρήση ομπρέλας, παρότι η βροχή είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο στη χώρα. Μια Ιταλίδα που ζει μόνιμα στις Κάτω Χώρες εξηγεί τους λόγους, συνοψίζοντάς τους σε τέσσερα βασικά σημεία.

Η ζωή στην Ολλανδία έχει τα θετικά και τα αρνητικά της. Στα πλεονεκτήματα περιλαμβάνονται η ισχυρή οικονομία, το ανεπτυγμένο κοινωνικό κράτος και η αίσθηση ασφάλειας που προσφέρει η αυστηρή τήρηση των νόμων. Ωστόσο, το κλίμα αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο μειονέκτημα, καθώς η βροχή είναι συχνή όλο τον χρόνο και από τον Σεπτέμβριο έως τον Μάρτιο οι ηλιόλουστες ημέρες παραπάνω από 24 συνεχείς ώρες είναι σπάνιες.

1. Ο άνεμος

Όπως εξηγεί η Denise, η Ιταλίδα που μοιράζεται την εμπειρία της, ο κυριότερος λόγος που οι ομπρέλες μένουν κλειστές είναι ο ισχυρός άνεμος. Τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες ο άνεμος μπορεί να τις καταστήσει άχρηστες, αφού συχνά δεν προστατεύουν καθόλου και σπάνε μέσα σε λίγα λεπτά — οδηγώντας σε επιπλέον έξοδα και απορρίμματα.

2. Η κουλτούρα του ποδηλάτου

Ο δεύτερος λόγος αφορά τον τρόπο ζωής των Ολλανδών. Οι περισσότεροι μετακινούνται σχεδόν παντού με ποδήλατο, χάρη στο επίπεδο έδαφος και τις άρτιες ποδηλατικές υποδομές. «Είναι εξαιρετικά άβολο να χρησιμοποιήσεις ομπρέλα ενώ ποδηλατείς», τονίζει η Denise.

3. Πρακτικότητα και εξοικείωση με το κλίμα

Οι Ολλανδοί έχουν μάθει να ζουν με το απρόβλεπτο κλίμα. Μέσα σε πέντε λεπτά μπορεί να περάσουν από ήλιο σε ξαφνική μπόρα, γεγονός που θα απαιτούσε να κουβαλούν συνεχώς μια ομπρέλα. Έτσι, προτιμούν αδιάβροχα με κουκούλα ή απλώς… δεν δίνουν σημασία στη βροχή.

4. Η «κουλτούρα της ανθεκτικότητας»

Ο τελευταίος λόγος είναι πολιτισμικός. Οι Ολλανδοί θεωρούνται ιδιαίτερα ανθεκτικοί στις καιρικές δυσκολίες — βροχή, άνεμο, κρύο, ακόμη και χιόνι. Συνεχίζουν κανονικά τη ρουτίνα τους, πάνε στη δουλειά ή στο σχολείο με το ποδήλατο και σπάνια δείχνουν ενόχληση. Άλλωστε, η χαρακτηριστική ολλανδική φράση «Δεν είμαστε φτιαγμένοι από ζάχαρη» θυμίζει ότι η βροχή είναι απλώς νερό.

Στο τέλος της αφήγησής της, η Denise παραδέχεται ότι αυτές οι διαφορές φαίνονται ακόμη και στη σχέση της με τον Ολλανδό σύντροφό της «Ως Ιταλίδα, θεωρώ τον εαυτό μου λιγότερο ανθεκτικό. Όταν πήγαινα σχολείο και έβρεχε, συχνά ζητούσα από τον πατέρα μου να έρθει να με πάρει με το αυτοκίνητο. Εκείνος, από παιδί, πήγαινε παντού με το ποδήλατο — ακόμη και με βροχή ή δυνατό άνεμο», αναφέρει χαρακτηριστικά.