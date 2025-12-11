Το μήνυμά της έγινε viral στα social media.

Με μία μόνο φράση, μια νεαρή αγρότισσα κατάφερε να περιγράψει με απόλυτη ακρίβεια το αδιέξοδο στο οποίο έχουν οδηγηθεί οι παραγωγοί της χώρας. Το μήνυμά της, που έγινε viral στα social media, ήρθε να απαντήσει ευθέως στην απορία κυβερνητικών στελεχών για το «τι ακριβώς ζητούν» οι αγρότες που έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στους δρόμους.

«Πουλάω το σιτάρι 19 λεπτά το κιλό. Για να πάρω έναν καφέ πρέπει να πουλήσω 16 κιλά σιτάρι. Κάτι δεν πάει καλά», λέει εμφανώς αγανακτισμένη μπροστά στην κάμερα, αποτυπώνοντας με απόλυτο ρεαλισμό την οικονομική ασφυξία που βιώνει ο αγροτικός κόσμος.

Στο μήνυμά της δεν μένει όμως μόνο στα νούμερα:

«Θέλουν να στείλουν εμάς, τα νέα παιδιά, στο εξωτερικό. Αυτό δεν θα περάσει. Η επανάσταση συνεχίζεται! Σας θέλουμε όλους στο πλευρό μας. Οι αγρότες είμαστε η μεγαλύτερη δύναμη της χώρας».

Η διαφορά ανάμεσα στο κόστος παραγωγής και την τελική τιμή για τον καταναλωτή είναι τεράστια: ενώ ο παραγωγός πληρώνεται μόλις 0,19 ευρώ το κιλό για το σιτάρι, στο ράφι φτάνει να πωλείται γύρω στο 1,70 € — σχεδόν εννιά φορές επάνω. Η αναντιστοιχία αυτή ενισχύει το αίσθημα αδικίας και τροφοδοτεί την αποφασιστικότητα των κινητοποιήσεων.

Κλιμάκωση κινητοποιήσεων - Συναγερμός στο Μαξίμου

Την ίδια ώρα, τα μπλόκα των αγροτών συνεχώς πολλαπλασιάζονται και επεκτείνονται. Εθνικοί οδοί, παρακαμπτήριοι, γέφυρες, τελωνεία και λιμάνια βρίσκονται υπό διαρκή πίεση, με τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις.

Η επιμονή των κινητοποιήσεων οδήγησε σε έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σε μια προσπάθεια εύρεσης διεξόδου. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, καθώς και ο προσωρινός πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καββαδάς.

Η κυβέρνηση αναζητά λύσεις, την ώρα που ο αγροτικός κόσμος δηλώνει πως δεν πρόκειται να υποχωρήσει αν δεν υπάρξουν ουσιαστικές και πρακτικές παρεμβάσεις στο κόστος παραγωγής, στη φορολογία και στην τιμολογιακή αδικία που πλήττει τον πρωτογενή τομέα.