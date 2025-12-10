Η νέα ρύθμιση αναμένεται να αποσυμφορήσει τα Πρωτοδικεία όλης της χώρας.

Περισσότεροι από 14.000 κληρονόμοι που αναμένουν επί μήνες τη δημοσίευση διαθηκών για θανάτους προγενέστερους της 1ης Νοεμβρίου 2025 αναμένεται πλέον να ολοκληρώνουν τις διαδικασίες κληρονομιάς χωρίς καθυστερήσεις, απευθυνόμενοι σε συμβολαιογράφους της επιλογής τους.

Όπως έγινε γνωστό, η κυβέρνηση επεκτείνει τη δυνατότητα αξιοποίησης της ψηφιακής πλατφόρμας diathikes.gr, επιτρέποντας τη δημοσίευση και την κήρυξη διαθηκών ως κυρίων από συμβολαιογράφους ακόμη και στις περιπτώσεις όπου ο διαθέτης έχει αποβιώσει πριν από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της πλατφόρμας.

Αρχικά προβλεπόταν ότι η πλατφόρμα θα χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για διαθήκες που αφορούν θανάτους μετά την 1η Νοεμβρίου 2025, ωστόσο η ανάγκη αποσυμφόρησης της Δικαιοσύνης και η μεγάλη ζήτηση από τους πολίτες οδήγησαν στη διεύρυνση της χρήσης της.

Η νέα ρύθμιση αναμένεται να αποσυμφορήσει τα Πρωτοδικεία όλης της χώρας, στα οποία εκκρεμούν χιλιάδες αιτήσεις δημοσίευσης διαθηκών, με τις καθυστερήσεις σε πολλές περιπτώσεις να φτάνουν έως και έναν χρόνο. Με την επέκταση της αρμοδιότητας στους συμβολαιογράφους, η δημοσίευση των διαθηκών θα ολοκληρώνεται πλέον μέσα σε τρεις έως επτά ημέρες, έναντι των έως και 400 που απαιτούνταν μέχρι πρόσφατα, επιταχύνοντας σημαντικά τη διευθέτηση των κληρονομικών υποθέσεων και ενισχύοντας παράλληλα τα δημόσια έσοδα από τις συνακόλουθες πράξεις.

Η πρόβλεψη περιλαμβάνεται στο άρθρο 114 του νομοσχεδίου «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και λοιπές διατάξεις», που κατατέθηκε στη Βουλή. Η διάταξη τροποποιεί το άρθρο 126 του ν. 5221/2025, συμπληρώνοντας το μεταβατικό πλαίσιο εφαρμογής των αλλαγών στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρέχεται πλέον η δυνατότητα δημοσίευσης από συμβολαιογράφο και για διαθήκες διαθέτων που απεβίωσαν πριν από την 1η Νοεμβρίου 2025, ακόμη και εάν έχει ήδη κατατεθεί αίτηση δημοσίευσης στο Πρωτοδικείο, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση θα αποσυρθεί με ευθύνη του αιτούντος και σχετική βεβαίωση της γραμματείας.