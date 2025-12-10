Το αυριανό Eurogroup είναι πολύ πιθανό να αναδείξει τον Κυριάκο Πιερρακάκη νέο πρόεδρο της ομάδας των 20 υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης.
Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών καλείται να εξασφαλίσει 11 ψήφους, προκειμένου να επικρατήσει του Βέλγου συνυποψηφίου του, Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ, κάτι που δεν θεωρείται ακατόρθωτο.
Η εκλογή του νέου επικεφαλής του Eurogroup θα γίνει με απλή πλειοψηφία.
Η διαδικασία θα ξεκινήσει στα μέσα της συνεδρίασης, μετά τη συζήτηση για τους προϋπολογισμούς των κρατών-μελών και την έκθεση του ΔΝΤ για την οικονομική κατάσταση της Ευρωζώνης.
Η αναμέτρηση αναμένεται να ολοκληρωθεί γρήγορα, καθώς οι υποψήφιοι είναι δύο. Μετά την παρουσίαση των οραμάτων τους, θα διεξαχθεί μια πρώτη μυστική ψηφοφορία.
Αν το αποτέλεσμα δεν είναι οριακό ο ηττημένος θα αποσύρει την υποψηφιότητά του.
Εάν δεν αποσύρει θα γίνει νέα ψηφοφορία, ώστε να επιβεβαιωθεί ο νικητής ομόφωνα από τους 20 υπουργούς.
Το γεγονός ότι και οι δύο διεκδικητές ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα καθιστά την αναμέτρηση αμφίρροπη. Η ψήφος της Γερμανίας είναι κομβικής σημασίας για τη διαδικασία.
Στα υπέρ του Πιερρακάκη προσμετράται η ευρωπαϊκή αναγνώριση της προόδου που έχει επιδείξει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, αλλά και η δυσαρέσκεια κρατών της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης για τη στάση του Βελγίου στο ζήτημα των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία βρίσκονται σε βελγικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Ο βαν Πέτεγκεμ προβάλλει την πολυετή εμπειρία του στο Eurogroup και την ικανότητά του να διαμορφώνει συμβιβασμούς ως μέλος πολυκομματικού κυβερνητικού συνασπισμού.
Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι ο νέος πρόεδρος του Eurogroup θα κληθεί άμεσα, την ίδια ημέρα της εκλογής του, να δρομολογήσει τη διαδικασία επιλογής του νέου αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς η θητεία του Λουίς ντε Γκίντος λήγει τον Μάιο.