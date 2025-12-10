Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών καλείται να εξασφαλίσει 11 ψήφους, προκειμένου να επικρατήσει του Βέλγου συνυποψηφίου του, Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ, κάτι που δεν θεωρείται ακατόρθωτο.

Το αυριανό Eurogroup είναι πολύ πιθανό να αναδείξει τον Κυριάκο Πιερρακάκη νέο πρόεδρο της ομάδας των 20 υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Η εκλογή του νέου επικεφαλής του Eurogroup θα γίνει με απλή πλειοψηφία.

Η διαδικασία θα ξεκινήσει στα μέσα της συνεδρίασης, μετά τη συζήτηση για τους προϋπολογισμούς των κρατών-μελών και την έκθεση του ΔΝΤ για την οικονομική κατάσταση της Ευρωζώνης.

Η αναμέτρηση αναμένεται να ολοκληρωθεί γρήγορα, καθώς οι υποψήφιοι είναι δύο. Μετά την παρουσίαση των οραμάτων τους, θα διεξαχθεί μια πρώτη μυστική ψηφοφορία.

Αν το αποτέλεσμα δεν είναι οριακό ο ηττημένος θα αποσύρει την υποψηφιότητά του.

Εάν δεν αποσύρει θα γίνει νέα ψηφοφορία, ώστε να επιβεβαιωθεί ο νικητής ομόφωνα από τους 20 υπουργούς.

Το γεγονός ότι και οι δύο διεκδικητές ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα καθιστά την αναμέτρηση αμφίρροπη. Η ψήφος της Γερμανίας είναι κομβικής σημασίας για τη διαδικασία.

Στα υπέρ του Πιερρακάκη προσμετράται η ευρωπαϊκή αναγνώριση της προόδου που έχει επιδείξει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, αλλά και η δυσαρέσκεια κρατών της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης για τη στάση του Βελγίου στο ζήτημα των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία βρίσκονται σε βελγικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Ο βαν Πέτεγκεμ προβάλλει την πολυετή εμπειρία του στο Eurogroup και την ικανότητά του να διαμορφώνει συμβιβασμούς ως μέλος πολυκομματικού κυβερνητικού συνασπισμού.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι ο νέος πρόεδρος του Eurogroup θα κληθεί άμεσα, την ίδια ημέρα της εκλογής του, να δρομολογήσει τη διαδικασία επιλογής του νέου αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς η θητεία του Λουίς ντε Γκίντος λήγει τον Μάιο.