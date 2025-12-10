Τη μερίδα του λέοντος στα ληξιπρόθεσμα εξακολουθούν να έχουν τα νοσοκομεία, των οποίων οι οφειλές αυξήθηκαν στα 1,725 δισ. ευρώ από 1,664 δισ. ευρώ.

Ξεπέρασαν τα 3,8 δισ. ευρώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου τον Οκτώβριο, σημειώνοντας νέα άνοδο μετά τη μικρή υποχώρηση του Σεπτεμβρίου. Οι συνολικές οφειλές, μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων, ανήλθαν σε 3,811 δισ. ευρώ, έναντι 3,773 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη πιεστική τάση που στερεί ρευστότητα από την οικονομία.

Τη μερίδα του λέοντος στα ληξιπρόθεσμα εξακολουθούν να έχουν τα νοσοκομεία, των οποίων οι οφειλές αυξήθηκαν στα 1,725 δισ. ευρώ από 1,664 δισ. ευρώ, ενισχύοντας την εικόνα ενός διαρθρωτικού προβλήματος που, όπως τονίζουν κυβερνητικές πηγές, δεν οφείλεται σε έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων αλλά σε διαδικαστικές αγκυλώσεις. Σημαντικό μέρος αυτών των χρεών αφορά clawback και rebate, που συμψηφίζονται με τις υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές, ενώ για την εξομάλυνση της κατάστασης έχει ήδη συσταθεί η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας.

Ακολουθούν οι οφειλές των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες, παρά τη μικρή αποκλιμάκωση, παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, διαμορφούμενες στα 590 εκατ. ευρώ από 612 εκατ. ευρώ. Σταθερός παρέμεινε ο ΕΟΠΥΥ με οφειλές 248 εκατ. ευρώ. Στην τρίτη θέση βρίσκονται οι υποχρεώσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, που έφθασαν τα 239 εκατ. ευρώ, μόλις ένα εκατομμύριο χαμηλότερα από τον Σεπτέμβριο. Λίγο χαμηλότερα κινούνται τα χρέη των λοιπών νομικών προσώπων, που αυξήθηκαν στα 236 εκατ. ευρώ από 226 εκατ. ευρώ.

Σημαντική μεταβολή καταγράφεται και στον κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος εμφάνισε απότομη αύξηση των ληξιπρόθεσμων στα 135 εκατ. ευρώ από 36 εκατ. ευρώ, με την κατηγορία των «γενικών κρατικών δαπανών» να δημιουργεί μέσα σε έναν μήνα νέες οφειλές 98 εκατ. ευρώ, όταν μέχρι πρόσφατα οι αντίστοιχες καταγραφές ήταν μηδενικές ή σχεδόν μηδενικές. Τη λίστα συμπληρώνουν οι υποχρεώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, που ανέβηκαν στα 178 εκατ. ευρώ από 169 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων εμφάνισαν αισθητή κάμψη, υποχωρώντας στα 708 εκατ. ευρώ έναντι 826 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο. Παρά τη μείωση αυτή, η συνολική τάση των ληξιπρόθεσμων του Δημοσίου παραμένει ανοδική, υπενθυμίζοντας πως τον Δεκέμβριο του 2020 οι αντίστοιχες οφειλές δεν ξεπερνούσαν τα 1,228 δισ. ευρώ.