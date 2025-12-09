Υπο έκδοση 5 νέες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Σε τι στάδιο βρίσκονται οι υπόλοιπες.

Έγγραφο του ΑΣΕΠ αποκαλύπτει σε τι στάδιο βρίσκονται οι προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Σε ποιες αναμένονται τα αποτελέσματα αλλά και ποιες νέες βρίσκονται υπό έκδοση.

Προκηρύξεις που βρίσκονται υπό έκδοση

Επεξεργασία σχεδίου προκήρυξης για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων δέκα ( 510) θέσεων κατηγοριών ΠΕ και ΥΕ διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του Υπουργείου Υγείας. Αναμονή εγγράφου συμφωνίας από το Υπουργείο Υγείας και αποστολή για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Επεξεργασία σχεδίου προκήρυξης για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εξακοσίων ενενήντα έξι (1.696) θέσεων κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του Υπουργείου Υγείας. Αποστολή εγγράφου συμφωνίας στο Υπουργείο Υγείας.

Επεξεργασία σχεδίου προκήρυξης για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα τριών (43) θέσεων του κλάδου ΠΕ Ηλεκτρονικών στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.). Αναμονή έκδοσης σχετικής Υπουργικής απόφασης.

Επεξεργασία σχεδίου προκήρυξης για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας συνολικά χιλίων εξακοσίων είκοσι τεσσάρων (1.624) θέσεων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Νοσηλευτικής σε φορείς του Υπουργείου Υγείας. Αποστολή εγγράφου συμφωνίας στο Υπουργείο Υγείας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επεξεργασία σχεδίου προκήρυξης για την πλήρωση περίπου δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας ΤΕ διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του Δημοσίου (Β΄ Σταδίου), από συμμετέχοντες του Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού της 1Γ/2025 Πρόσκλησης/Προκήρυξης (ΑΣΕΠ) σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 4765/2021. Αποστολή εγγράφου συμφωνίας στους φορείς.

Αναπληρώσεις υποψηφίων

Προκήρυξη 1ΓΒ/2023 για την πλήρωση εκατόν σαράντα μίας (141) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (Β΄ Στάδιο) στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021: Αναπληρώσεις υποψηφίων κατηγορίας ΤΕ.

Προκήρυξη 2ΓΒ/2023 για την πλήρωση χιλίων οκτακοσίων σαράντα τριών (1.843) θέσεων τακτικού προσωπικού της κατηγορίας ΤΕ σε φορείς του Δημοσίου (Β΄ Στάδιο στο πλαίσιο της Πρόσκλησης/προκήρυξης 2Γ/2022): Αναπληρώσεις υποψηφίων.

Προκήρυξη 3ΓΒ/2023 για την πλήρωση συνολικά τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα έξι (4.276) θέσεων ΠΕ (Β’ Στάδιο) σε φορείς του δημοσίου, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης/προκήρυξης 2Γ/2022: Αναπληρώσεις υποψηφίων.

Προκήρυξη 1ΓΒ/2024 πλήρωσης συνολικά ογδόντα δύο (82 ) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) μόνιμου και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου από επιτυχόντες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (Β΄ Στάδιο) σε φορείς του δημοσίου, σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως 25 του ν.4765/2021 (Α΄ 6): Αναπληρώσεις υποψηφίων.

Προκήρυξη 1ΓΒ/2025 για την πλήρωση συνολικά δύο χιλιάδων ογδόντα τεσσάρων (2.084) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας ΤΕ διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του Δημοσίου (Β’ Στάδιο), από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού της 2Γ/2022 Πρόσκλησης/Προκήρυξης και από συμμετέχοντες στη γραπτή ηλεκτρονική εξέταση της 1Γ/2024 Πρόσκλησης/Προκήρυξης (ΑΣΕΠ 13), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021: Αναπληρώσεις υποψηφίων.

Προκήρυξη 1/2024 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ για την πλήρωση τριάντα τεσσάρων (34) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διετούς διάρκειας, η οποία μετά τη λήξη της δύναται, βάσει του άρθρου 36 του Ν 2324/1995, να μετατραπεί σε αορίστου χρόνου: Αναπληρώσεις υποψηφίων.

Προκήρυξη 1/2024 για την πλήρωση εξήντα οχτώ (68) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στην Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ανεξάρτητη Αρχή) με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σύμφωνα με τα άρθρα 56 και 57 του ν. 5043/2023 (Α΄91): Αναπληρώσεις υποψηφίων.

Προς έκδοση αποτελεσμάτων

Προκήρυξη 2ΓΒ/2025&για την πλήρωση τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα έξι (4.276) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΠΕ κατηγορίας διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του Δημοσίου (Β’ Στάδιο) από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού της 2Γ/2022 Πρόσκλησης/Προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π. 75) σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021: α) Έλεγχος των αιτήσεων των υποψηφίων, β)καταχώριση μεταβολών στο ΟΠΣ και γ) ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων.

Προκήρυξη 2Γ/2025για την πλήρωση συνολικά εκατόν σαράντα πέντε (145) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Διοικητικού Προξενικού στο Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν.5166/2024 (Α΄206) καθώς και τα άρθρα 8-27 του ν.4765/2021 (Α΄6): α) Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων και β) Αυτεπάγγελτος και κατ’ ένσταση έλεγχος.

Προκήρυξη 5Κ/2023για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, από πίνακες επιλαχόντων, τριακοσίων ενενήντα επτά (397) θέσεων κατηγορίας ΔΕ σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021. Έλεγχος αιτήσεων και δικαιολογητικών για την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων.

Προκήρυξη 3Κ/2025για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων πενήντα (450) θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους του Υπουργείου Πολιτισμού, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021. Έλεγχος αιτήσεων και δικαιολογητικών για την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων.

Προκήρυξη 1Κ/2024 (ΦΕΚ 8/22.2.2024, 10/29.2.2024 & 11/5.3.2024, τ.ΑΣΕΠ8.4.2024) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων διακοσίων δεκατριών (1.213) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Αστυνομία, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021. Διενέργεια πρακτικών δοκιμασιών των υποψηφίων και έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων.

Προκήρυξη 1Κ/2025 (ΦΕΚ 2/τ.ΑΣΕΠ/26.2.2025) για την πλήρωση τριακοσίων δεκατεσσάρων (314) θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ για τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ). Αυτεπάγγελτος και κατ΄ ένσταση έλεγχος της κατηγορίας ΤΕ για την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων. Προκήρυξη 2Κ/2025 (ΦΕΚ 12/τ.ΑΣΕΠ/10.4.2025) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν εξήντα δύο (162) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021. Διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης. Έλεγχος αιτήσεων και δικαιολογητικών κατηγορίας ΔΕ για την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων. Αυτεπάγγελτος και κατ΄ ένσταση έλεγχος κατηγορίας ΤΕ για την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων.

Προκήρυξη 3ΓΒ/2025για την πλήρωση σαράντα τριών (43) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π). και Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Ε.Τ.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημοσίου (Β΄ ΣΤΑΔΙΟ) από επιτυχόντες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού 2Γ /2022 Πρόσκληση/Προκήρυξη (ΑΣΕΠ 75), σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως 25 του ν. 4765/2021 (Α 6): α) Έλεγχος αιτήσεων υποψηφίων και β) καταχώριση μεταβολών στο ΟΠΣ.

Προκήρυξη 2Κ/2024;για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, από πίνακες επιλαχόντων, τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ (478) θέσεων κατηγορίας ΤΕ σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021. Έλεγχος αιτήσεων και δικαιολογητικών για την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων.

Προκήρυξη 8Κ/2024για την πλήρωση δύο χιλιάδων διακοσίων δεκαεπτά (2.217) θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε φορείς του Δημοσίου. Έλεγχος αιτήσεων και δικαιολογητικών για την έκδοση των 3 προσωρινών αποτελεσμάτων.

Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών

Προκήρυξη 6Κ/2025 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι πέντε (25) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (ΕΡΤ Α.Ε.). Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής από 24-11-2025 έως 10-12-2025.

Προκήρυξη 4ΓΒ/2025 για την πλήρωση συνολικά εκατόν τριάντα δύο (132) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του Δημοσίου (Β’ Στάδιο), από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού της 2Γ/2022 Πρόσκλησης/Προκήρυξης (ΑΣΕΠ 75), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021. Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής από 2-12-2025 έως 16-12-2025.

Προκήρυξη 4Κ/2025για την πλήρωση εξήντα εννέα (69) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.). Πρόσκληση υποψηφίων για υποβολή δικαιολογητικών έως 8/12/2025.

Προκήρυξη 5Κ/2025για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι (20) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021. Πρόσκληση υποψηφίων για υποβολή δικαιολογητικών έως 8/12/2025..

Προκήρυξη 6K/2025 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι πέντε (25) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021. Πρόσκληση υποψηφίων για υποβολή δικαιολογητικών.

Διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής Επιλογής

Προκήρυξη 1Ε/2025 για την πλήρωση συνολικά πέντε (5) θέσεων Ελεγκτών Ιατρών με θητείατριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται, στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού) και στο Υπουργείο Πολιτισμού, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4765/2021 (Α΄6) : Διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής Επιλογής