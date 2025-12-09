Δύο πληρωμές για το επίδομα παιδιού αναμένονται προς το τέλος του μήνα αλλά και στο τέλος Ιανουαρίου.

Στις 22 Δεκεμβρίου κατά πάσα πιθανότητα θα πληρωθούν τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ δηλαδή το επίδομα παιδιού, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το επίδομα ενοικίου αλλά και τα αναπηρικά - προνοιακά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Η ημερομηνία πληρωμής θα είναι η 22η Δεκεμβρίου 2026, όπως έχει ήδη γράψει το Dnews, και θα καταβληθούν η έκτη δόση του επιδόματος παιδιού Α21, το επίδομα ενοικίου, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), τα προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα και τα επιδόματα στεγαστικής συνδρομής.

Αναλυτικότερα θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον μήνα Δεκέμβριο:

Επίδομα Παιδιού: 498.799 δικαιούχοι

Επίδομα Στέγασης: 178.272 δικαιούχοι

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 159.660 δικαιούχοι

Αναπηρικά: 198.990 δικαιούχοι

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 529 δικαιούχοι

Επίδομα Ομογενών: 5.124 δικαιούχοι

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.768 δικαιούχοι

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.260 δικαιούχοι

Επίδομα Γέννησης: 9.245 δικαιούχοι

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 26 δικαιούχοι

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.101 δικαιούχοι

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 13.187 δικαιούχοι

Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Επίδομα παιδιού

Έχει κλείσει η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για νέες αιτήσεις ή τροποποιήσεις υφισταμένων για την εκκαθάριση της 6ης δόσης του επιδόματος παιδιού για το 2025.

Ωστόσο αναμένονται δύο ακόμη πληρωμές για το επίδομα παιδιού μια πριν τις γιορτές, δηλαδή στις 22 Δεκεμβρίου και μία 30 Ιανουαρίου 2026.

Υπενθυμίζεται πως οι αιτήσεις για το επίδομα υποβάλλονται είτε στην πλατφόρμα https://www.idika.gr/ είτε στο https://opeka.gr/και με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι: η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση – από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο – καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας,

η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί.

Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Παράλληλα επισημαίνεται πως το δικαιούμενο ποσό του επιδόματος θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2025 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2024. Και τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι θα είναι τα εξής :