Τι σηματοδοτούν οι παρεμβάσεις Βενιζέλου- Το Μαξίμου θέτει πλέον στο στόχαστρο και τον Καραμανλή!

Ανοιχτή καθίσταται πλέον η αντιπαράθεση του Κώστα Καραμανλή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ στον ίδιο δρόμο μετά τον Αντώνη Σαμαρά συμπλέει και ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Οι τρεις «πρώην» με συνεχείς εφόλης της ύλης παρεμβάσεις καθιστούν σχεδόν ασφυκτική την πολιτική απομόνωση του πρωθυπουργού και οδηγούν σε ασφυξία το Μέγαρο Μαξίμου, επισπεύδοντας πιθανότατα τις πολιτικές εξελίξεις, πολύ περισσότερο καθώς τα κοινωνικά μέτωπα μεγεθύνονται, ενώ καταρρέει ταυτόχρονα το «αφήγημα ευημερίας» της οικονομίας και της κοινωνίας για την κυβέρνηση. Η δε Νέα Δημοκρατία, από επικεφαλής του «αντι-ΣΥΡΙΖΑ μετώπου», το οποίο και τελικά ενσωμάτωσε ακόμα και αν κάποιοι πρωταγωνιστές του ανήκαν σε άλλα κόμματα όπως στο ΠΑΣΟΚ, μοιάζει πλέον με «κόμμα ανάδελφο»: Χωρίς κανέναν πολιτικό σύμμαχο, αλλά και με δυο πρώην πρωθυπουργούς και πρώην αρχηγούς της απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη να καθιστούν την πολιτική απομόνωση ακόμα πιο ασφυκτική.

Ταυτόχρονα η σημαντική παρέμβαση του Ευάγγελου Βενιζέλου αποδεικνύει πως και το λεγόμενο «κοινωνικό και πολιτικό κέντρο» περνάει ευθέως απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ καθιστά αδύνατο το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας του νυν πρωθυπουργού με το ΠΑΣΟΚ. Σε κάθε δε περίπτωση δείχνει να αποκλείεται πλέον μόνο το ενδεχόμενο της αυτοδυναμίας της ΝΔ, αλλά και της συγκρότησης οποιασδήποτε κυβέρνησης με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στόχος, άλλωστε, των δυο πρώην πρωθυπουργών δείχνει να είναι, ει δυνατόν, η αλλαγή Μητσοτάκη «εν πλω», το να πάει δηλαδή η ΝΔ στις εκλογές με άλλον αρχηγό. Η παρουσία του Νίκου Δένδια στην εκδήλωση της εφημερίδας «Δημοκρατία» δίπλα στον Κώστα Καραμανλή, τον Αντώνη Σαμαρά και τον Ευάγγελο Βενιζέλο, καταδεικνύει πολλά για πρόσωπα που μπορεί να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτούς τους σχεδιασμούς, ενώ νέα κόμματα όπως αυτό του Αλέξη Τσίπρα ανοίγουν το πολιτικό παιχνίδι και δίνουν ελπίδες για δημιουργία εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης.

Στο τοπίο αυτό το Μέγαρο Μαξίμου θέτει στο στόχαστρό του πλέον εκ νέου τον Κώστα Καραμανλή, επαναφέροντας στις μνήμες τη στάση του ως πρωθυπουργού στις τότε αγροτικές κινητοποιήσεις και το «πακέτο Χατζηγάκη», χρεώνοντας εμμέσως στον ανιψιό του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας και το θέμα της χρεοκοπίας της χώρας, ταυτιζόμενο με το ΠΑΣΟΚ και κυρίως με τον Γιώργο Παπανδρέου.

Το παιχνίδι μόλις ξεκίνησε...