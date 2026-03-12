«Σκοπός μου να εξαντλήσω τον εκλογικό κύκλο» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Διπλό «όχι» από το Κυριάκο Μητσοτάκη τόσο σε πρόωρες εκλογές όσο και σε ανασχηματισμό. Σε μια εφ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε ο πρωθυπουργός στο iefimerida και την Σοφία Γιαννακά έκλεισε κάθε συζήτηση για τις πρόωρες εκλογές λέγοντας: «Απορρίπτω κατηγορηματικά οποιαδήποτε συζήτηση για πρόωρες εκλογές λόγω δημοσκοπικής ανάκαμψης. Σκοπός μου να εξαντλήσω τον εκλογικό κύκλο. Η πολιτική σταθερότητα αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα, δεν θα οδηγήσω τη χώρα σε πρόωρες εκλογές, διακινδυνεύοντας αυτό το επιχείρημα που δείχνει ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί να πάρει γρήγορα αποφάσεις και να δράσει προς όφελος των πολιτών, ενώ για τον ανασχηματισμό συμπλήρωσε: «Σας ξέκοψα τις πρόωρες εκλογές, οφείλω να ξεκόψω και τον ανασχηματισμό. Και, θα έλεγα, ότι ειδικά σε μια τέτοια τεταμένη περίοδο, όπως αυτή την οποία περνάμε αυτή τη στιγμή, έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε. Έχουμε ένα κυβερνητικό σχήμα το οποίο θεωρώ ότι δουλεύει ικανοποιητικά».

Για Ιράν: Αν η σύγκρουση παραταθεί με επιπτώσεις σε ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου, θα υπάρχουν και σε ευρωπαϊκή και σε ελληνική οικονομία - Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα.

Για επιπλέον μέτρα: Ποτέ δεν ξεδιπλώνουμε όλες τις παρεμβάσεις μας από την πρώτη στιγμή - Έχουμε υπόψη και άλλα μέτρα στήριξης - Στηρίξαμε την κοινωνία και σε Covid και σε ενεργειακή κρίση - αλλά θα πρέπει να δούμε πως θα εξελιχθεί το φαινόμενο.

Για Κύπρο: Άμεση προτεραιότητα ήταν η ασφάλεια της χώρας και η προστασία της Κύπρου - Στείλαμε σαφές μήνυμα ότι η Κύπρος δεν πρέπει να αισθάνεται μόνη και κινητοποιήσαμε και άλλες ευρωπαϊκές χώρες - και μόνοι μας θα τη στηρίζαμε

Οι Έλληνες επένδυσαν το υστέρημά τους στην αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας - Αισθανόμαστε ικανοποίηση και υπερηφάνεια όταν οι Ένοπλες Δυνάμεις μας σε μια κρίσιμη συγκυρία μπορούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.

Από όταν δόθηκε η εντολή, ο Υπουργός Άμυνας έκανε την εισήγηση, την αποδέχθηκα, συζητήθηκε δια περιφοράς στο ΚΥΣΕΑ και σε πέντε ώρες τα πλοία απέπλευσαν και τα αεροπλάνα ήταν την ίδια μέρα στην Κύπρο.

Τι θα συνέβαινε αν είχαμε μία κυβέρνηση συνεργασίας και έπρεπε να συνεννοηθώ με άλλους πολιτικούς αρχηγούς για το αν θα στείλουμε φρεγάτες ή όχι στην Κύπρο;

Υποκλοπές: «Ας μην αδημονούν οι πολιτικοί αρχηγοί. Θα σεβαστούμε απόλυτα τον Κανονισμό της Βουλής. Εντός του επόμενου μήνα, όπως ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής, θα έχουμε συζήτηση στη Βουλή συνολικά για τα θέματα του κράτους δικαίου, θα έχουμε μια ευκαιρία να αναμετρηθούμε, να δούμε τελικά πού έχουμε προοδεύσει, πού πρέπει να κάνουμε και άλλα βήματα, κι από εκεί και πέρα ο καθένας θα μας κρίνει».

Για νέα κόμματα Τσίπρα - Καρυστιανού: «Το ζητούμενο εδώ δεν είναι απλώς να δημιουργούνται νέα κόμματα, αλλά τα κόμματα αυτά να κομίζουν μια πραγματική εναλλακτική πρόταση για το πού πηγαίνει η χώρα, κόμματα τα οποία να έχουν πραγματικές αναφορές στην κοινωνία. Προσωπικά, δεν βλέπω να συμβαίνει κάτι τέτοιο».