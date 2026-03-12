Οι συμφωνίες που υπέγραψαν Ουκρανία και Ρουμανία στοχεύουν στην εμβάθυνση της συνεργασίας στους τομείς της οικονομίας, της ενέργειας και της άμυνας.

Τη στρατηγική και εταιρική τους σχέση διασφάλισαν στο Βουκουρέστι η Ουκρανία και Ρουμανία, με σύμφωνο συνεργασίας που υπέγραψαν οι πρόεδροι των δύο χωρών, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Νικουσόρ Νταν.

Ο Ζελένσκι και ο Νταν υπέγραψαν τρία έγγραφα: μια Κοινή Διακήρυξη για τη Σύναψη Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ Ουκρανίας και Ρουμανίας, συμφωνίες-πλαίσια για συνεργασία στον ενεργειακό τομέα και μία κοινή δήλωση για κοινή παραγωγή αμυντικού εξοπλισμού. Την κοινή παραγωγή drones ανακοίνωσε ο Ρουμάνος πρόεδρος κατά τη διάρκεια κοινής ενημέρωσης με τον Ζελένσκι, όπως ανέφερε το UNN.

Η τελετή της υπογραφής μεταδόθηκε διαδικτυακά μέσω επίσημων καναλιών, επιτρέποντας στο κοινό να παρακολουθήσει τις διαδικασίες.

Σύμφωνα με τον Ρουμάνο ηγέτη, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, τα μέρη συζήτησαν λεπτομερώς το ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία και την περαιτέρω βοήθεια προς το Κίεβο. «Στο έγγραφο, καθώς και στις συνομιλίες που είχαμε, μιλήσαμε για τον πόλεμο στην Ουκρανία και για τη συνεχή υποστήριξη που παρέχει η Ρουμανία στην Ουκρανία. Μιλήσαμε για τη συνεργασία μας στον στρατιωτικό τομέα» δήλωσε ο Νταν και ανέφερε ότι ένα από τα υπογεγραμμένα έγγραφα ήταν μια συμφωνία για κοινή παραγωγή drones.

«Ένα από τα υπογεγραμμένα έγγραφα αφορά ακριβώς την κοινή παραγωγή drones στη Ρουμανία», σημείωσε ο Νταν και τόνισε ότι «επιβεβαιώσαμε πρακτικά τη διπλωματική μας υποστήριξη σε όλες τις μορφές όπου μπορούμε να το κάνουμε, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και άλλων διεθνών πλατφορμών», πρόσθεσε.

Οι συμφωνίες που υπέγραψαν Ουκρανία και Ρουμανία στοχεύουν στην εμβάθυνση της συνεργασίας στους τομείς της οικονομίας, της ενέργειας και της άμυνας ενώ τέτοιες συμφωνίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν νέες εμπορικές και επενδυτικές ευκαιρίες και κοινά έργα παραγωγής μεταξύ Ουκρανίας και Ρουμανίας. Περαιτέρω βήματα θα συνδεθούν με την λεπτομερή περιγραφή της εφαρμογής των συμφωνιών και της πρακτικής τους εφαρμογής.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ταξίδεψε στη Ρουμανία για επίσημη επίσκεψη στις 12 Μαρτίου, όπου συζήτησε με τον Ρουμάνο ομόλογό του την επέκταση των διμερών δεσμών και την περιφερειακή ασφάλεια. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα εισαγάγει μια επίσημη Ημέρα της Ρουμανικής Γλώσσας, η οποία θα γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 31 Αυγούστου.