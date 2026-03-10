Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν νωρίτερα την Τρίτη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τον επόμενο γύρο τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Κιέβου, Μόσχας και Ουάσινγκτον, μετά από συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν την Τρίτη.

«Συζητήσαμε την κατάσταση γύρω από το Ιράν με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε την εμπειρογνωμοσύνη μας για να αποτρέψουμε την επέκταση του πολέμου και να προστατεύσουμε ζωές, αλλά ταυτόχρονα, η Ουκρανία πρέπει να ενισχύσει την δική της αεράμυνα και βασιζόμαστε στην κατάλληλη υποστήριξη από τους εταίρους μας. Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τον επόμενο γύρο συνομιλιών σε τριμερή μορφή. Εκτιμούμε αυτήν την πρωτοβουλία και ελπίζουμε ότι θα αποφέρει αποτελέσματα» έγραψε σε ανάρτησή του ο Ζελένσκι.

Πρόσθεσε στην ανάρτησή του πως ευχαριστεί τον «πρόεδρο Ερντογάν για την υποστήριξη της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, για την ετοιμότητα της Τουρκίας να διαδραματίσει ρόλο στη διασφάλιση της θαλάσσιας ασφάλειας στο πλαίσιο της Συμμαχίας των Προθύμων και για τις μελλοντικές αποφάσεις που θα ληφθούν για την υποστήριξη του ουκρανικού ενεργειακού τομέα».

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2031393668569895076}