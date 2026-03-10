Η Ουκρανία είναι η πιο έμπειρη χώρα στον κόσμο στην καταπολέμηση των ιρανικών drones Shahed, αλλά η κυβέρνηση Τραμπ δεν άκουσε την συμφωνία που είχε προτείνει ο Ζελένσκι.

Πριν από σχεδόν επτά μήνες, Ουκρανοί αξιωματούχοι προσπάθησαν να πουλήσουν στην κυβέρνηση Τραμπ την αποδεδειγμένη, σε μάχη τεχνολογία τους, για την κατάρριψη ιρανικής κατασκευής επιθετικών drones, αναφέρει το Axios.

Έκαναν ακόμη και μια παρουσίαση PowerPoint, που επικαλείται το Μέσο, δείχνοντας πώς θα μπορούσε να προστατεύσει τις αμερικανικές δυνάμεις και τους συμμάχους τους σε έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Όμως, η κυβέρνηση Τραμπ απέρριψε τους Ουκρανούς. Την περασμένη εβδομάδα άλλαξε γνώμη λόγω των επιθέσεων από το Ιράν, που ήταν πολύ περισσότερες από όσες υπολόγιζαν.

Η αγνόηση της προσφοράς της Ουκρανίας χαρακτηρίζεται ως ένα από τα μεγαλύτερα τακτικά λάθη της κυβέρνησης Τραμπ από τότε που ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, λένε δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Axios.

Τα φθηνά drones Shahed του Ιράν έχουν συνδεθεί με τον θάνατο επτά Αμερικανών στρατιωτικών και έχουν κοστίσει στις ΗΠΑ και στους εταίρους τους στην περιοχή εκατομμύρια δολάρια για την αναχαίτισή τους. «Αν υπάρχει κάποιο τακτικό λάθος ή λάθος που κάναμε πριν από αυτόν τον πόλεμο στο Ιράν, ήταν ακριβώς αυτό» παραδέχτηκε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Το Axios σημειώνει πως η Ουκρανία είναι η πιο έμπειρη χώρα στον κόσμο στην καταπολέμηση των Shahed, τα οποία η Ρωσία έχει αγοράσει, αναπαράγει και χαρακτηρίσει ως Geran drones. Στην εξελιγμένη τους μορφή τα Geran- 5 διαθέτουν τον πιο ισχυρό κινητήρα τζετ και μπορεί να μεταφέρει κεφαλή με εκρηκτικά βάρους 200 λιβρών. Η Ουκρανία από την άλλη, έχει αναπτύξει ένα χαμηλού κόστους drone αναχαίτισης για να καταρρίπτει drone τύπου Shahed.

Σε μια κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση στον Λευκό Οίκο στις 18 Αυγούστου, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσέφερε τα anti- drone αναχαίτισης στον Τραμπ ως έναν τρόπο ενίσχυσης των δεσμών και, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο, με σκοπό να δείξει τις ευχαριστίες του για την υποστήριξη των ΗΠΑ απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.

Οι Ουκρανοί έκαναν μια παρουσίαση PowerPoint σε Αμερικανούς αξιωματούχους που παρουσίαζε έναν χάρτη της Μέσης Ανατολής και είχε την προφητική προειδοποίηση: «Το Ιράν βελτιώνει τον σχεδιασμό των drone μονής κατεύθυνσης επίθεσης Shahed». Η παρουσίαση περιελάμβανε την ιδέα της δημιουργίας «κέντρων μάχης drone» στην Τουρκία, την Ιορδανία και τα κράτη του Περσικού Κόλπου, όπου βρίσκονται αμερικανικές βάσεις, για την αντιμετώπιση της απειλής από το Ιράν και τους συμμάχους του.

«Υποθέσαμε ότι ο Ζελένσκι ήταν απλά ο Ζελένσκι»

«Θέλαμε να χτίσουμε τα «τείχη από drones» και όλα τα απαραίτητα συστήματα, όπως τα ραντάρ κ.λπ.», δήλωσε ένας Ουκρανός αξιωματούχος. «Σε εκείνη τη συνάντηση, τον Αύγουστο, ο Τραμπ ζήτησε από την ομάδα του να εργαστεί πάνω σε αυτό, αλλά δεν έχουν κάνει τίποτα», πρόσθεσε, ο αξιωματούχος.

Αμερικανός ομόλογός του, που είδε το PowerPoint επιβεβαίωσε ότι η ομάδα του Ζελένσκι έδειξε την παρουσίαση στην κυβέρνηση Τραμπ και διατύπωσε τη θεωρία ότι ο Ουκρανός ηγέτης θεωρείται από ορισμένους στην κυβέρνηση Τραμπ ως άτομο που προβάλλει υπερβολικά ένα «κράτος - πελάτη» που δεν απολαμβάνει και ιδιαίτερου σεβασμού. «Υποθέσαμε ότι ο Ζελένσκι ήταν απλά ο Ζελένσκι. Κάποιος αποφάσισε να μην το πιστέψει», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Την Πέμπτη, οι ΗΠΑ ζήτησαν επίσημα από τον Ζελένσκι βοήθεια κατά των ιρανικών drones, σύμφωνα με τους New York Times. «Οι ιρανικές επιθέσεις που κάνουν σε αντίποινα έχουν μειωθεί κατά 90% επειδή οι δυνατότητες βαλλιστικών πυραύλων τους καταστρέφονται εντελώς», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι.

«Αυτός ο χαρακτηρισμός που έκαναν αυτές οι δειλές ανώνυμες πηγές δεν είναι ακριβής. Ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ και οι ένοπλες δυνάμεις έκαναν απίστευτη δουλειά σχεδιάζοντας όλες τις πιθανές αντιδράσεις του ιρανικού καθεστώτος, και η αδιαμφισβήτητη επιτυχία της Επιχείρησης Epic Fury μιλάει από μόνη της» επισήμανε..

Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν αναφέρει ότι κατέρριψαν τη συντριπτική πλειοψηφία των ιρανικών πυραύλων και drones. Μέχρι στιγμής, λένε, οι επτά θάνατοι των Αμερικανών ήταν πολύ κάτω από τις αρχικές εκτιμήσεις των 40 θανάτων που είχαν κατά την έναρξη της σύγκρουσης. Την Παρασκευή, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν σχέδια για την ανάπτυξη του δικού τους συστήματος drones που εξολοθρεύει τους Shahed, που ονομάζεται Merops, εν μέσω παραπόνων από περιφερειακούς συμμάχους για τις επιθέσεις.

Παράλληλα Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Associated Press ότι η αντίδραση στα drones του Ιράν ήταν μέχρι στιγμής «απογοητευτική». Ένας άλλος αναγνώρισε ότι τα ουκρανικά drones θα είχαν βοηθήσει αν είχαν αναπτυχθεί νωρίτερα, αλλά πρόσθεσε ότι «η απόδοσή μας στο θέατρο ήταν αξιοσημείωτη».

Η ουσία είναι ότι η ανάγκη για νέα τεχνολογία ενδιαφέρει έντονα τον υπουργό Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ. Ο νεότερος υπουργός έχει το παρατσούκλι «ο τύπος με τα drone» στο Πεντάγωνο. Ο Χέγσεθ, από την άλλη, παρουσίασε αλλαγές πέρυσι με στόχο την υπέρβαση της Κίνας και της Ρωσίας στις εναέριες μάχες με drones.

Σημειώνεται πως ένα ιρανικό Shahed λέγεται ότι κοστίζει 20.000 έως 50.000 δολάρια, ανάλογα με το μοντέλο. Τα ουκρανικά αναχαιτιστικά είναι ακόμη φθηνότερα.

Οι ανησυχίες για την αναχαίτιση ενός τόσο φθηνού, απλού στόχου με πυρομαχικά πολλών εκατομμυρίων δολαρίων αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια των μαχών των ΗΠΑ εναντίον των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη και έκτοτε παραμένουν υψηλές.

Επιπλέον, σύμφωνα με το Axios έχουν εμφανιστεί πλάνα με AH-64 Apache να ανατινάζουν ιρανικά drone ενώ η Βρετανία έχει υποσχεθεί να στείλει ελικόπτερα Wildcat δεμένα με πυραύλους Martlet κατά αυτών των drone.

Εμπορική συμφωνία

Γνωρίζοντας τη νοοτροπία του Τραμπ για την «Τέχνη της Συμφωνίας», οι Ουκρανοί δόμησαν την προσφορά άμυνας κατά των drones σαν μια επιχειρηματική συνεργασία, υποσχόμενη να βοηθήσει στη δημιουργία θέσεων εργασίας στον τομέα της μεταποίησης στις ΗΠΑ. Σε αντάλλαγμα για την παροχή πρόσβασης στις ΗΠΑ στην παραγωγή και την τεχνογνωσία των drones και των συστημάτων κατά των drones, η Ουκρανία πρότεινε να αγοράσει αμερικανικά όπλα.

«Το πρόβλημά μας ήταν τα χρήματα. Οι πόροι μας μάς επέτρεπαν να παράγουμε μόνο το 50% αυτού που μπορούμε να παράγουμε. Έτσι, θέλαμε οι ΗΠΑ να επενδύσουν το άλλο 50% και να έχουν ένα μερίδιο της παραγωγής», δήλωσε Ουκρανός αξιωματούχος. Η Ουκρανία εκτίμησε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει στην κατασκευή έως και 20 εκατομμυρίων όπλων για να «απελευθερώσει την αμερικανική κυριαρχία των drones», ανέφερε το PowerPoint.

Μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο, ένας άλλος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι το στρατιωτικό προσωπικό «ήθελε να πάει στην Ουκρανία και να αντλήσει την τεχνολογία και τις τακτικές από τον ουκρανικό στρατό ώστε να καινοτομούμε και να μαθαίνουμε. Οι Ουκρανοί βρίσκονται σε μια κρίση ζωής και θανάτου, υπαρξιακή κρίση, 100%» τόνισε.

Με πληροφορίες του Axios





