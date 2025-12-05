Διοικητικοί, μηχανικοί και βρεφονηπιοκόμοι στις πρώτες θέσεις της προκήρυξης ΑΣΕΠ.

Το Υπουργείο Εσωτερικών ενεργοποιεί τη διαδικασία για την πρόσληψη 2.000 μόνιμων υπαλλήλων σε Δήμους σε όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων του ΑΣΕΠ για το 2026, ο οποίος προβλέπει συνολικά 19.598 μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο.

Οι νέες προσλήψεις αφορούν τόσο τους Δήμους όσο και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης, τις Περιφέρειες, τα δημοτικά βρεφοκομεία και άλλους φορείς των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ και Β’ βαθμού.

Οι θέσεις κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ θα καλυφθούν αποκλειστικά από όσους συμμετείχαν στον 2ο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό που διεξήχθη το καλοκαίρι. Αντίθετα, για τις κατηγορίες ΔΕ, ΥΕ και ΑμεΑ θα εκδοθούν ξεχωριστές προκηρύξεις βασισμένες στη μοριοδότηση.

Ειδικότητες

Οι 2.000 νέες θέσεις αφορούν κυρίως διοικητικούς, μηχανικούς, πτυχιούχους πληροφορικής, οικονομικούς, επόπτες δημόσιας υγείας, ηλεκτρολόγους, βρεφονηπιοκόμους και τεχνολόγους. Οι θέσεις που απαιτούν Υποχρεωτική Εκπαίδευση θα εγκριθούν με ξεχωριστή απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Με αυτή την κίνηση, το υπουργείο επιδιώκει να ενισχύσει σημαντικά τη λειτουργία των Δήμων και των συναφών φορέων, καλύπτοντας κρίσιμες ανάγκες σε προσωπικό και ειδικότητες.