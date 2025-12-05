Τρέχουν μεγάλες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για μόνιμο και όχι μόνο προσωπικό σε φορείς του δημοσίου.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται αυτή την περίοδο σημαντικές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, οι οποίες αφορούν χιλιάδες θέσεις εργασίας σε φορείς του Δημοσίου σε όλη τη χώρα.

Οι διαδικασίες καλύπτουν μόνιμο προσωπικό αλλά και θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Ανάμεσα στις πιο σημαντικές προκηρύξεις που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των υποψηφίων ξεχωρίζει η 4ΓΒ/2025, η οποία αφορά 132 μόνιμες θέσεις Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) σε φορείς του Δημοσίου, όπως ΚΕΠ, Δήμους, υπηρεσίες διοίκησης και οικονομικών. Η συγκεκριμένη προκήρυξη απευθύνεται σε επιτυχόντες προηγούμενων γραπτών διαγωνισμών.Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία λήγει στις 16 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Μέσω της 4Κ/2025 προχωρούν οι προσλήψεις προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων στην ΕΥΑΘ, με στόχο την ενίσχυση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στη Θεσσαλονίκη. Η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών (Β΄ Στάδιο) λήγει στις 8 Δεκεμβρίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Ανοιχτές παραμένουν οι αιτήσεις για προσλήψεις στην ΕΡΤ. Η εν λόγω προκήρυξη απευθύνεται σε υποψήφιους τόσο της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), καλύπτοντας δηλαδή ανάγκες απόφοιτους ΤΕΙ και Λυκείου.

Η επιλογή των προσληφθέντων θα γίνει αποκλειστικά βάσει μοριοδότησης, σύμφωνα με το θεσμοθετημένο σύστημα του ΑΣΕΠ, ενώ οι θέσεις κατανέμονται σε πόλεις ανά την Ελλάδα.

Η πλειονότητα των θέσεων, 23 στον αριθμό, αφορά τον κλάδο των ΤΕ Μηχανικών (Ειδ. ΤΕ Ηλεκτρονικών), ενώ τέσσερις (4) θέσεις καλύπτονται από τον κλάδο ΔΕ Τεχνικού (Ειδ. ΔΕ Ηλεκτρονικών). Οι θέσεις ΤΕ κατανέμονται σε 15 περιφερειακές ενότητες, από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 14:00.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίκονται οι αιτήσεις για τις 145 θέσεις εργασίας που αφορούν οδηγούς της ΟΣΥ. Αν και η προκήρυξη καλύπτει κατά προτεραιότητα υποψήφιους με απολυτήριο Λυκείου (ΔΕ), υπάρχει δυνατότητα κάλυψης κενών και από υποψήφιους κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω της πλατφόρμας της ΟΣΥ μέχρι 17/12/2025.

Αιτήσεις για ειδικευόμενους γιατρούς του κλάδου Ε.Σ.Υ. με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή βρίσκοντα σε εξέλιξη.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esycoordinatingdirectors.moh.gov.gr λήγει στις 10-12-2025 ώρα 12.00 (μεσημέρι).