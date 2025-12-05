Τι ισχύει για γονείς λόγω κλειστών σχολείων.

Η κακοκαιρία Byron δημιουργεί και σήμερα ειδικές συνθήκες, καθιστώντας για πολλούς εργαζομένους αδύνατο να εργαστούν. Ήδη το υπουργείο Εργασίας προχώρησε σε συστάσεις για τη λήψη μέτρων προστασίας των εργαζομένων εξαιτίας της κακοκαιρίας και τηλεργασίας.

Ζητώντας παράλληλα από τους εργοδότες υπηρεσιών delivery να προχωρήσουν σε παύση εργασιών σε περίπτωση επικράτησης ακραίων καιρικών συνθηκών. Ο δικηγόρος- εργατολόγος Γιάννης Καρούζος απαντά στα ερωτήματα των εργαζομένων σχετικά με το αν δικαιούται αποδοχές σε περίπτωση που δεν καταφέρουν να πάνε στη δουλειά λόγω κακοκαιρίας. Σε περίπτωση όμως που η επιχείρηση δεν λειτουργήσει, τότε δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής μισθών.

- Οι εργαζόμενοι που δεν θα καταφέρουν να προσέλθουν στην εργασία τους εξαιτίας της αδυναμίας μετακίνησής τους λόγω της κακοκαιρίας και των συνεπειών της, δικαιούνται κανονικά τις αποδοχές για τις ημέρες αυτές.

Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι που δεν κατάφεραν να προσέλθουν στην εργασία τους όχι λόγω δικής τους υπαιτιότητας, αλλά εξαιτίας σπουδαίου λόγου που οφείλεται σε αδυναμία μετακίνησής τους λόγω καιρικών συνθηκών, δικαιούνται κανονικά της αποδοχές τους για την ημέρα ή τις ημέρες αυτές της κακοκαιρίας, αρκεί να έχει προηγηθεί τουλάχιστον δεκαήμερη πραγματική εργασία στον εργοδότη τους.

Η διακοπή των συγκοινωνιών και η επικινδυνότητα όλων των δρόμων, και όχι μόνο των κεντρικών οδικών αρτηριών, εξαιτίας της κακοκαιρίας αλλά και της χαμηλής ορατότητας σε πολλές περιπτώσεις, αποτελούν τυπική περίπτωση σπουδαίου λόγου, που δικαιολογεί, σύμφωνα με την καλή πίστη, τη μη παροχή της εργασίας.

Εφόσον υπάρχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, το δικαίωμα στις αποδοχές της ημέρας κακοκαιρίας θεμελιώνεται όταν η επιχείρηση λειτούργησε κανονικά και ο εργαζόμενος δεν κατόρθωσε, παρά την καταβληθείσα από μέρους του προσπάθεια, να μεταβεί στην εργασία του. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν λειτούργησε κανονικά επειδή ο εργοδότης διέκοψε τη λειτουργία της, χωρίς να λάβει τα απαιτούμενα «μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης», ο εργαζόμενος που δεν κατόρθωσε να μεταβεί στην επιχείρηση, της οποίας τη λειτουργία διέκοψε ο εργοδότης την ημέρα της κακοκαιρίας λόγω της εκτίμησής του π.χ. ότι δεν θα υπάρξει επαρκής πελατεία ή (και) προσέλευση των εργαζομένων, δικαιούται κανονικά τις αποδοχές της ημέρας αυτής.

- Η επιχείρηση που λόγω της ασυνήθους κατάστασης είναι κατά αντικειμενική κρίση αδύνατο να λειτουργήσει, δεν οφείλει μισθό στους εργαζόμενους και οι εργαζόμενοι δεν υποχρεούνται να προσέλθουν στην εργασία τους.

Τουτέστιν, ούτε ο εργοδότης εγείρει απαιτήσεις από τον εργαζόμενο που δεν μετέβη στην εργασία του, ούτε ο εργαζόμενος έχει απαίτηση για το ημερομίσθιο.

Σημειώνεται ότι η ημέρα κατά την οποία ο εργαζόμενος δεν κατόρθωσε να μεταβεί στην εργασία του λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών δεν μπορεί να χρεωθεί μονομερώς από τον εργοδότη στον μισθωτό ως ημέρα κανονικής άδειας.

- Όταν ο εργοδότης ζητά να γίνει χρήση της άδειας αναψυχής ή άδειας άνευ αποδοχών

Σε μία τέτοια περίπτωση, ισχύουν τα προαναφερθέντα και δεν μπορεί να εξαναγκαστεί ο εργαζόμενος στη λήψη οποιασδήποτε άδειας, εκτός αν το ζητήσει αυθόρμητα ο ίδιος.

- Όταν κλείνουν τα σχολεία

Σε μία τέτοια περίπτωση, δικαιούται ο εργαζόμενος να λάβει άδεια αναψυχής ή κατόπιν συναίνεσης και αιτήματός σας άδεια άνευ αποδοχών. Στην περίπτωση όμως που συντρέχει ταυτόχρονα ασθένεια του παιδιού ή οικείου σας προσώπου, δικαιούται με βεβαίωση ιατρού να λάβει αμειβόμενη άδεια ανωτέρας βίας έως 2 ημέρες ετησίως.

Συστάσεις από υπουργείο Εργασίας

Σε συνέχεια της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του αρμόδιου Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ενόψει της επικειμένης κακοκαιρίας, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επισημαίνει την υποχρέωση των εργοδοτών στις περιοχές που, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένεται να πληγούν, να λαμβάνουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων τους και να μεριμνούν ώστε -με βάση την κείμενη νομοθεσία- να μην θέτουν σε κίνδυνο τους εργαζόμενους τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ιδίως δε όσους εξ αυτών απασχολούνται σε εξωτερικούς χώρους.

Ειδικότερα, όσον αφορά στις επιχειρήσεις-εργοδότες (συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών), που απασχολούν εργαζόμενους διανομείς, τόσο στο χώρο της εστίασης όσο και σε άλλες δραστηριότητες μεταφορών/διανομής αντικειμένων με δίτροχα οχήματα, τονίζεται ότι οι εργοδότες οφείλουν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, πέραν της προβλεπόμενης παροχής του αναγκαίου εξοπλισμού ατομικής προστασίας, (κράνος, γάντια, αδιάβροχή στολή προστασίας κλπ.) να προβούν και στην άμεση παύση εργασιών σε περίπτωση επικράτησης ακραίων καιρικών συνθηκών, καθώς προέχει η προστασία των εργαζομένων διανομέων.

Γενικότερα, για την προστασία των εργαζομένων στις περιοχές που, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένεται να πληγούν ιδιαιτέρως, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απευθύνει ισχυρή σύσταση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τηλεργασία σε όσες περιπτώσεις, είναι οργανωτικά εφικτή η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας.