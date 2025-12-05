Κλειστά σχολεία - εκπαιδευτικά ιδρύματα και αλλαγές στο δημόσιο έφερε η κακοκαιρία Byron.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία Byron, η οποία σαρώνει τη χώρα με ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή, λαμβάνοντας έκτακτα μέτρα για την προστασία των πολιτών, ενώ συνεχείς είναι οι προειδοποιήσεις από το 112 για περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων.

Κλειστά όλα τα σχολεία στην Αττική την Παρασκευή

Η Περιφέρεια Αττικής ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Λεκανοπέδιο θα παραμείνουν κλειστά, λόγω της έντασης των καιρικών φαινομένων. Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να δείξουν αυξημένη προσοχή και να περιορίσουν στο ελάχιστο τις μετακινήσεις τους.

Τηλεκπαίδευση όπου αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία

Το υπουργείο Παιδείας διευκρίνισε πως στις περιοχές της χώρας όπου, με αποφάσεις δήμων ή περιφερειών, αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων, τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση:

«Στις περιοχές όπου αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των σχολείων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, θα εφαρμοστεί η τηλεκπαίδευση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κλειστά σχολεία σε 12 δήμους και τη Χαλκιδική

Πέραν της Αττικής, σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και στους εξής δήμους:

Ορεινά Καλαμπάκας, Δίου-Ολύμπου, Κατερίνης, Ρόδου, Κάσου, Τήλου, Σύμης, Καστελόριζου, Ανατολικής Μάνης, Ευρώτα, Μονεμβασιάς και Πύδνας-Κολινδρού.

Επιπλέον, με απόφαση της αντιπεριφερειάρχη Αικατερίνης Ζωγράφου, κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία και στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.

Η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις περιφερειακές διευθύνσεις και τους δήμους, προκειμένου να υπάρχει συνεχής ενημέρωση και άμεση παρέμβαση όπου απαιτείται.

Κλειστά και τα πανεπιστήμια

Αναστολή λειτουργίας αποφασίστηκε και για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Αττικής, μεταξύ των οποίων:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Πανεπιστήμιο Πειραιά

Σχολή Καλών Τεχνών

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η δια ζώσης διδασκαλία και οι εξετάσεις αναστέλλονται, ενώ όπου είναι εφικτό θα εφαρμοστεί η τηλεκπαίδευση.

Μέτρα και για τους δημόσιους υπαλλήλους

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι που αδυνατούν να προσέλθουν στην εργασία τους λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων μπορούν να λάβουν ειδική άδεια έως δύο εργάσιμες ημέρες, χωρίς επιπτώσεις. Παράλληλα, συνιστάται η προσέλευση στην εργασία με καθυστέρηση, όπου απαιτείται, με βασικό γνώμονα την ασφάλεια.

Οι αρχές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, ενώ οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας για τις επόμενες κρίσιμες ώρες.