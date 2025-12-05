Το υπουργείο Εργασίας έχει ήδη εκδώσει συστάσεις, καλώντας τις επιχειρήσεις να λάβουν μέτρα προστασίας και να αξιοποιήσουν την τηλεργασία όπου αυτό είναι εφικτό.

Η νέα κακοκαιρία «Byron» συνεχίζει να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, με αποτέλεσμα πολλοί εργαζόμενοι να αδυνατούν να προσέλθουν στις εργασίες τους. Το υπουργείο Εργασίας έχει ήδη εκδώσει συστάσεις, καλώντας τις επιχειρήσεις να λάβουν μέτρα προστασίας και να αξιοποιήσουν την τηλεργασία όπου αυτό είναι εφικτό.

Τι ισχύει για κλειστά σχολεία

Όταν υπάρχουν κλειστά σχολεία, ο εργαζόμενος μπορεί να ζητήσει άδεια αναψυχής ή, κατόπιν συμφωνίας, άδεια άνευ αποδοχών. Αν συντρέχουν λόγοι υγείας παιδιού ή άλλου προσώπου που χρειάζεται φροντίδα, προβλέπεται η δυνατότητα λήψης αμειβόμενης άδειας ανωτέρας βίας έως δύο ημέρες ετησίως, με σχετική ιατρική βεβαίωση.

Τι ισχύει για την καταβολή μισθού

Για τους εργαζόμενους που δεν μπορούν να μετακινηθούν λόγω της κακοκαιρίας, ισχύει ότι δικαιούνται κανονικά τις αποδοχές τους, εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί και ο ίδιος ο εργαζόμενος έχει προηγουμένως συμπληρώσει τουλάχιστον δέκα ημέρες πραγματικής εργασίας στον συγκεκριμένο εργοδότη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η αδυναμία προσέλευσης που προκαλείται από τη διακοπή συγκοινωνιών, την επικινδυνότητα των δρόμων ή τη χαμηλή ορατότητα θεωρείται «σπουδαίος λόγος» και καλύπτεται από την αρχή της καλής πίστης, χωρίς να στοιχειοθετεί ευθύνη του εργαζομένου.

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί κανονικά αλλά ο εργαζόμενος δεν καταφέρνει να μεταβεί στον χώρο εργασίας παρά την προσπάθειά του, κατοχυρώνεται δικαίωμα αποδοχών για την ημέρα ή τις ημέρες αυτές.

Όταν η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει

Σε περίπτωση που η λειτουργία μιας επιχείρησης καθίσταται αντικειμενικά αδύνατη λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, ο εργοδότης δεν υποχρεούται να καταβάλει μισθό, αλλά ούτε και ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να μεταβεί στην εργασία του. Στις περιπτώσεις αυτές δεν γεννώνται απαιτήσεις από καμία πλευρά.

Επιπλέον, ο εργοδότης δεν μπορεί να χρεώσει μονομερώς ημέρα κανονικής άδειας για την απουσία που οφείλεται στην κακοκαιρία.

Χρήση άδειας ή άδειας άνευ αποδοχών

Ο εργαζόμενος δεν μπορεί να εξαναγκαστεί να λάβει άδεια αναψυχής ή άδεια άνευ αποδοχών λόγω των καιρικών συνθηκών. Τέτοια άδεια μπορεί να δοθεί μόνο εφόσον το ζητήσει ο εργαζόμενος.