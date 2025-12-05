Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία. Κλειστή λόγω πλημμυρών η Εθνική Οδός Αθηνών-Κορίνθου από τα διόδια της Ελευσίνας προς Κόρινθο.

Κλειστή είναι η Εθνική Οδός Αθηνών-Κορίνθου από τα διόδια της Ελευσίνας προς την Κόρινθο λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν όλη τη νύχτα την Αττική και σχεδόν ολόκληρη τη χώρα.

Στο 32ο χιλιόμετρο στο ύψος των διοδίων στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας καθώς υπάρχουν, φερτά υλικά, πέτρες και χώματα αλλά και νερά στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Τροχαία τα ξημερώματα διενεργούνται οι παρακάτω διακοπές κυκλοφορίας:

Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Σχίνου από το ύψος του ρέματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης.

Στην οδό Αγίας Αικατερίνης από το ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στη Μάνδρα.

Στην οδό ‘Ημερου Πεύκου από το ύψος της Λ. Μαραθώνος και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των Σπάτων.

Στη Λ. Αθηνών από τα ύψος της Λ. Σχιστού – Σκαραμαγκά έως την Περιφερειακή Αιγάλεω.

Στη Λ. Δημοκρατίας από το ύψος της οδού Ακτής Ιωνίας έως την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πέραμα στην περιοχή του Κερατσινίου.

Στη Λ. Γρηγορίου Λαμπράκη από το ύψος της Λ. Σχιστού έως την οδό Μπαλή στην περιοχή του Κερατσινίου.

Στην Περιφερειακή Αιγάλεω από το ύψος της Λ. Αθηνών έως την Αττική οδό.

Στην οδό 28ης Οκτωβρίου από το ύψος τα οδού Θ. Γεωργιάδου έως την οδό Μεγ. Αλέξανδρου στην περιοχή της Νέας Περάμου.

Στη N.E.O.A.K. από το 32ο χιλιόμετρο έως την έξοδο προς τη Νέα Πέραμο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Εκτεταμένες διακοπές κυκλοφορίας από Σπάτα έως το Κερατσίνι παρατηρούνται επίσης αυτήν την ώρα.