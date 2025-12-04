Πού θα έχουμε κλειστά σχολεία στην Αττική στις 5/12, οι επίσημες ανακοινώσεις.

Κλειστά σχολεία και στην Αττική για αύριο Παρασκευή 5 Δεκέμβρη φέρνουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που συνοδεύουν την κακοκαιρία Byron που από σήμερα και για τις επόμενες δύο ημέρες αναμένεται να επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας. Η χώρα θα βρεθεί στο «μάτι» έντονων καιρικών φαινομένων, με καταιγίδες, ισχυρές βροχές και τοπικά χαλαζοπτώσεις, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για επιδείνωση κατά τόπους.

Mε απόφαση του Δήμου Ταύρου Μοσχάτου τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα μείνουν κλειστά αύριο, Παρασκευή 5 Δεκέμβρη, για προληπτικούς λόγους. Ειδικότερα, κλειστά θα παραμείνουν αύριο όλα τα σχολεία του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της δημοτικής αρχής. Η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται να επηρεάσουν την περιοχή.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ταύρου Μοσχάτου για τα κλειστά σχολεία

Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και των παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών, την Παρασκευή, 5/12/25, λόγω ακραίων και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Η αναστολή αφορά μόνο τους μαθητές. Για τους εκπαιδευτικούς αρμόδια είναι η Δ/νση Εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση στα σχολεία θα υπάρχει προσωπικό ασφαλείας. Επίσης, στα σχολεία θα προσέλθουν οι καθαρίστριες και οι φύλακες των σχολείων.

Κλειστά τα σχολεία και στα Μέγαρα

Με επείγουσα ανακοίνωση, ο Δήμος Μεγαρέων ενημερώνει ότι, για προληπτικούς λόγους που σχετίζονται με την εξέλιξη των έντονων καιρικών φαινομένων, όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου Μεγαρέων αύριο, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, θα παραμείνουν κλειστές και δε θα λειτουργήσουν. Κλειστά και τα ΚΔΑΠ σήμερα και αύριο.

Κλειστά τα σχολεία του δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας

Με απόφαση του δημάρχου Μάνδρας Ειδυλλίας Αρμόδιου Δρίκου, κλειστά θα παραμείνουν για προληπτικούς λόγους που σχετίζονται με την εξέλιξη των έντονων καιρικών φαινομένων, οι σχολικές μονάδες του δήμου. Ως εκ τούτου όλες οι σχολικές μονάδες αύριο, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, θα παραμείνουν κλειστές και δε θα λειτουργήσουν.