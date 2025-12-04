Το πρωτόκολλο για κλειστά σχολεία, πότε παίρνει απόφαση ο Δήμος και πότε παρεμβαίνει το Υπουργείο Παιδείας.

Η κακοκαιρία Byron οδήγησε στην απόφαση για κλειστά σχολεία καθώς αρκετοί Δήμοι της χώρας τόσο σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου όσο και αύριο Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου έκριναν σκόπιμο να αναστείλουν οριζόντια τη λειτουργία των σχολικών μονάδων ενόψει των έντονων και επίμονων ισχυρών φαινομένων.

Τι ισχύει για την απόφαση για κλειστά σχολεία: Πότε παρατείνεται η σχολική χρονιάς

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο τα μαθήματα στα σχολεία μπορούν να διακοπούν μέχρι τρεις (3) συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες με απόφαση του οικείου Δημάρχου, εφόσον πρόκειται για σχολικές μονάδες που ανήκουν στον ίδιο δήμο και συντρέχουν συνθήκες που καθιστούν δυσχερή την πρόσβαση και την παραμονή των μαθητών στο σχολείο.

Παράλληλα τα μαθήματα στα σχολεία μπορούν να διακοπούν μέχρι δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ή απρόβλεπτων καταστάσεων και γεγονότων, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή του οικείου Αντιπεριφερειάρχη αν πρόκειται για σχολικές μονάδες που ανήκουν στην ίδια περιφερειακή ενότητα.

Διακοπή μαθημάτων πέραν των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών είναι δυνατή μόνο με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και για τις αιτίες της προηγούμενης παραγράφου. Αν τα σχολεία δεν λειτουργήσουν για διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, το διδακτικό έτος μπορεί να παραταθεί για αντίστοιχο ή μικρότερο χρονικό διάστημα με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.



