Κλειστά σχολεία φέρνει η κακοκαιρία Byron που θα σαρώσει την Ελλάδα μέχρι το πρωί του Σαββάτου 6/12. Και στην Αθήνα θα υπάρξουν κλειστά σχολεία σήμερα, λόγω γιορτής.

Κλειστά σχολείαφέρνει η κακοκαιρία Byron. Και στην Αθήνα θα υπάρξουν κλειστά σχολεία σήμερα, λόγω γιορτής. Προληπτικά θα μείνουν κλειστά τα σχολεία σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου σε Σύμη, Ύδρα, Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων και στα Κύθηρα.

Σχολική αργία είναι την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στη Λυκόβρυση, τη Νέα Πέραμο, την Αργυρούπολη και την Αγία Βαρβάρα Αττικής λόγω της γιορτής της πολιούχου (Αγίας Βαρβάρας). Το ίδιο ισχύει και για τους μαθητές Δράμας και Ρεθύμνου ενώ εκτός από τις σχολικές μονάδες των συγκεκριμένων δήμων κλειστά θα παραμείνουν και τα κέντρα ξένων γλωσσών και τα φροντιστήρια.

Κλειστά θα είναι τα σχολεία την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου και για τους μαθητές στην Καρδίτσα λόγω του εορτασμού του πολιούχου της πόλης, Αγίου Σεραφείμ.

Κλειστά θα είναι αρκετά σχολεία σε διάφορες περιοχές της χώρας ενόψει της επικείμενης κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από την Πέμπτη (4-12-2025) και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dep6bj9j993t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Κλειστά τα σχολεία στη Σύμη και στο Καστελλόριζο στις 5/12

Ο δήμαρχος Σύμης αποφάσισε να μείνουν κλειστά τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιοχή.

Με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες να προειδοποιούν για έντονα καιρικά φαινόμενα στα Δωδεκάνησα, ο Δήμος Σύμης προχωρά σε προληπτικό κλείσιμο όλων των σχολείων, ώστε να προστατευτούν μαθητές και προσωπικό από πιθανές επικίνδυνες συνθήκες.

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στο Καστελλόριζο λόγω των επικείμενων καιρικών φαινόμενων που αναμένεται να επηρεάσουν το νησί τις επόμενες ώρες. Λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Καστελλόριζο θα παραμείνουν προληπτικά κλειστά, για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Ο Δήμαρχος Καστελλορίζου, Νίκος Ασβέστης, απευθύνει επίσης έκκληση προς όλους τους δημότες και τους αλιείς να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους όσο το δυνατόν περισσότερο, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, για τη δική τους ασφάλεια.

Κλειστά σχολεία και στα Κύθηρα

Ανάλογη ανακοίνωση έκανε και ο δήμος Κυθήρων. «Μετά την Κόκκινη Προειδοποίηση που εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις για ιδιαίτερα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους από την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, ο Δήμος Κυθήρων ανακοινώνει ότι με απόφαση του Δημάρχου κ. Ευστρατίου Χαρχαλακη, όλες οι σχολικές μονάδες στα Κύθηρα, όλων των βαθμίδων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού, θα παραμείνουν κλειστές την Πέμπτη 4/12/2025 για προληπτικούς λόγους προστασίας των μαθητών και της σχολικής κοινότητας. Παρακαλούμε να ακολουθείτε τις οδηγίεςτηςΓΓΠΠ] ενημερώνει ο δήμος Κυθήρων.

Κλειστά σχολεία στον δήμο Τροιζηνίας - Μεθάνων

Με ανακοίνωσή του ο δήμος Τροιζηνίας - Μεθάνων ενημερώνει πως λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων των ΚΔΑΠ και του Παιδικού Σταθμού την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του «μετά την Κόκκινη Προειδοποίηση που εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις για ιδιαίτερα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους από την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων ανακοινώνει τα εξής:

- Για προληπτικούς λόγους και με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου (συμπεριλαμβανομένων των ΚΔΑΠ και του Παιδικού Σταθμού) θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη 4/12/2025.

Ο Δήμος συστήνει στους διευθυντές των σχολικών μονάδων και στους εκπαιδευτικούς την παροχή απομακρυσμένης διδασκαλίας μέσω σύγχρονων μέσων, όπως προβλέπεται αντιστοίχως από το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να μη διαταραχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία».

Κλειστά σχολεία στην Ύδρα

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που αναμένονται για την Πέμπτη (04/12/2025) στην περιοχή μας με κύριο χαρακτηριστικό την υψηλή βροχόπτωση, για προληπτικούς λόγους όλες οι εκπαιδευτικές μονάδες της Ύδρας μας θα παραμείνουν κλειστές. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας οι ίδιες καιρικές συνθήκες, ίσως με μεγαλύτερη ένταση, αναμένονται και για την Παρασκευή (05/12/2025). Για το αν τα σχολεία της Ύδρας θα παραμείνουν κλειστά και την Παρασκευή θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση αύριο (04/12/2025). Παρακαλούνται όλοι κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, να αποφεύγουν τη διέλευσή τους δίπλα από ετοιμόρροπα κτίρια και από περιοχές στις οποίες υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων.

Κλειστά σχολεία σε Αττική, Δράμα, Ρέθυμνο και Καρδίτσα

Σχολική αργία είναι την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στη Λυκόβρυση, τη Νέα Πέραμο, την Αργυρούπολη και την Αγία Βαρβάρα Αττικής λόγω της γιορτής της πολιούχου (Αγίας Βαρβάρας). Το ίδιο ισχύει και για τους μαθητές Δράμας και Ρεθύμνου ενώ εκτός από τις σχολικές μονάδες των συγκεκριμένων δήμων κλειστά θα παραμείνουν και τα κέντρα ξένων γλωσσών και τα φροντιστήρια.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ρεθύμνου

Κλειστά θα είναι την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου τελικά και τα σχολεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθυμνου που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ρεθύμνης (από τον Πλατανιά έως και την περιοχή του Κουμπέ) στο πλαίσιο της αργίας της Αγίας Βαρβάρας, Πολιούχου του Ρεθύμνου. Αυτό αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης η οποία καλεί «τις σχολικές μονάδες να συμμετάσχουν με ένα τμήμα στη Λιτάνευση της Ιεράς και Θαυματουργού Εικόνας και του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Βαρβάρας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10:45». Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης Μαίρης Λιονή «Γ/ΕΞ/907-2/5.9.2025 (ΦΕΚ 5037Β)» , η 4η Δεκεμβρίου, ημέρα εορτής της Αγίας Βαρβάρας, Πολιούχου της πόλεως του Ρεθύμνου, ορίζεται ως υποχρεωτική αργία για τον ιδιωτικό τομέα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ρεθύμνης (από Πλατανιά έως την περιοχή του Κουμπέ).

Κλειστά σχολεία στην Καρδίτσα λόγω Αγίου Σεραφείμ

Κλειστά θα είναι τα σχολεία την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου και για τους μαθητές στην Καρδίτσα λόγω του εορτασμού του πολιούχου της πόλης, Αγίου Σεραφείμ.