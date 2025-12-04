Ποια σχολεία θα μείνουν κλειστά την Παρασκευή 5 Δεκέμβρη λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

Η έλευση της κακοκαιρίας Byron που αναμένεται να πλήξει τη χώρα από σήμερα 4 Δεκεμβρίου και θα προκαλέσει σοβαρά καιρικά φαινόμενα οδήγησε στην απόφαση για κλειστά σχολεία αύριο, Παρασκευή 5 Δεκέμβρη.

Δύσκολο 48ωρο με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) τα ισχυρά φαινόμενα αναμένονται να διαρκέσουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου. Στις 12 το μεσημέρι θα συνεδριάσει εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Το κύμα κακοκαιρίας θα προκαλέσει ιδιαίτερα έντονες βροχοπτώσεις, ενώ αναμένονται και χαλαζοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε κινητοποίηση 8 περιοχές της χώρας, οι οποίες βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Πρόκειται για τη Θεσσαλία, τη Κεντρική Μακεδονία, τη Στερεά Ελλάδα, τα Ιόνια Νησιά, τη Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα έχουν μείνει κλειστά τα σχολεία σε Ύδρα, Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων και στα Κύθηρα.

Κακοκαιρία Byron: Η λίστα με τα κλειστά σχολεία την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου

Για αύριο, Παρασκευή 5 Δεκέμβρη, η πρόγνωση «δείχνει» ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Σποράδες, ανατολική Στερεά (Αττική) και Εύβοια, ανατολική και νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Κόκκινη προειδοποίηση για επικίνδυνα φαινόμενα ισχύει στις Π.Ε. Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα.

Κλειστά τα σχολεία στην Κατερίνη

Με απόφαση του αρμόδιου αντιδημάρχου Κατερίνης, Γεώργιου Κοκαβίδη ανακοινώνεται ότι: τα σχολεία και των δυο βαθμίδων εκπαίδευσης σε όλες τις δημοτικές ενότητες (Κατερίνης, Πέτρας, Πιερίων, Παραλίας, Κορινού, Ελαφίνας) θα είναι κλειστά αύριο Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου, λόγω έντονων καιρικών συνθηκών. Τόσο σήμερα το απόγευμα, όσο και αύριο Παρασκευή (απόγευμα), κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε νυκτερινή βάρδια. Επίσης, αύριο δεν θα λειτουργήσουν και οι Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί.

Κλειστά τα σχολεία στη Ρόδο

Με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη, αύριο, Παρασκευή, όλα τα σχολεία του Δήμου Ρόδου θα παραμείνουν κλειστά, εξαιτίας της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την περιοχή. Σύμφωνα με τα νεότερα μετεωρολογικά δεδομένα, η Ρόδος προβλέπεται να αντιμετωπίσει έντονα καιρικά φαινόμενα, με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Η απόφαση ελήφθη με κύριο στόχο την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών αλλά και των γονέων και κηδεμόνων τους. Η ρύθμιση αφορά όλες τις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, ενώ η δημοτική αρχή συνιστά στους πολίτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις τις ώρες εκδήλωσης της κακοκαιρίας και να τηρούν τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας.

Κλειστά τα σχολεία στη Σαντορίνη (5/12)

Δεδομένου της πρόγνωσης για ισχυρούς ανέμους, έντονες βροχοπτώσεις και κινδύνους στην κυκλοφορία ο Δήμος Θήρας, αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων. Ειδικότερα με απόφαση του Δημάρχου, όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου «λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, ως μέτρο πρόληψης και προστασίας της ασφάλειας των μαθητών, των συνοδών και των εκπαιδευτικών».

Κλειστά τα σχολεία στην Τήλο (5/12)

Κλειστά τα σχολεία της Τήλου την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων. Ο Δήμος Τήλου ενημερώνει τους γονείς, κηδεμόνες και μαθητές ότι, με την Απόφαση Δημάρχου αριθ. 422/2025 (Αρ. πρωτ. 7139/04-12-2025), όλες οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νησιού θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, λόγω των αναμενόμενων ιδιαίτερα επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Η απόφαση ελήφθη σύμφωνα με:

• τη νομοθεσία περί αρμοδιοτήτων Δήμων σε περιπτώσεις έκτακτων καιρικών συνθηκών

• το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

• τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις για έντονα φαινόμενα στην περιοχή

Κλειστά τα σχολεία στη Σύμη (5/12)

Λόγω των επικείμενων έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στα Δωδεκάνησα, ο Δήμος Σύμης προχωρά σε προληπτικό κλείσιμο όλων των σχολείων την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου ώστε να προστατευτούν μαθητές και προσωπικό από πιθανές επικίνδυνες συνθήκες. Ειδικότερα με απόφαση του Δημάρχου αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου Σύμης, για την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Κλειστά τα σχολεία και στο Καστελόριζο (5/12)

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στο Καστελλόριζο λόγω των επικείμενων καιρικών φαινόμενων που αναμένεται να επηρεάσουν το νησί τις επόμενες ώρες. Ειδικότερα, λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Καστελλόριζο θα παραμείνουν προληπτικά κλειστά, για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Ο Δήμαρχος Καστελλορίζου, κ. Νίκος Ασβέστης, απευθύνει επίσης έκκληση προς όλους τους δημότες και τους αλιείς να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους όσο το δυνατόν περισσότερο, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, για τη δική τους ασφάλεια.