Νέα ανάρτηση για την κακοκαιρία Byron που έρχεται από τον μετεωρολόγο του Alpha, Γιώργου Τσατραφύλλια.

Έντονα φαινόμενα αναμένονται και στην Αττική σήμερα Πέμπτη καθώς σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ. Τι προβλέπει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας για την επικείμενη κακοκαιρία για την Αττική.

Αναφερόμενος στην Αττική τόνισε πως «Από σήμερα το βράδυ και αύριο ενισχύονται οι νοτιάδες μέσα στο Αιγαίο σε θυελλώδεις, δημιουργώντας ραγδαίες βροχο-θύελλες».

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

Επελαύνει η κακοκαιρία «BYRON» στο 60% της χώρας με ισχυρές καταιγίδες και βροχο-θύελλες...

Με στρωτές βροχές προς το παρών κυλάει η σημερινή ημέρα ωστόσο από το απόγευμα και κυρίως, αύριο Παρασκευή που είναι η πιο δύσκολή ημέρα, η κακοκαιρία σε κάποιες περιοχές θα έχει ακραία χαρακτηριστικά και δυνητικά θα δημιουγήσει σοβαρά προβλήματα.

Έχω επιλέξει δύο ζώνες επικινδυνότητας που φαίνονται στους δύο χάρτες.

Πρώτη ζώνη: Χαλκιδική-Ημαθία-Πιερία-Θεσσαλονίκη-Θεσσαλία-Σποράδες-ανατολικό Αιγαίο -Δωδεκάνησα-Αττική-Βοιωτία

Δευτερη Ζώνη: δυτική και νότια Πελοπόννησος, Κυκλάδες .νότια Κρήτη.

Αττική: Επηρεάζεται από σήμερα το βράδυ μέχρι την Παρασκευή το πρωί .Τα δυτικά και νότια πρόαστια κυρίως. Κίνδυνος για fast floods! Μπορεί να ξεπεράσουμε τα 50 mm.

Μεγάλος κίνδυνος για τους αγρότες μας που παραμένουν εκτεθιμένοι στους δρόμους, από σήμερα το βράδυ και αύριο, κυρίως στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία.

