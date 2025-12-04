Δικάζονται οι συλληφθέντες αγρότες για τα επεισόδια στη Νίκαια, συγκέντρωση αλληλεγγύης στη Λάρισα.

Την αμέριστη συμπαράσταση και τη στήριξη τους στους διωκόμενους αγρότες από τα μπλόκα για τα επεισόδια στη Νίκαια δίνουν συνάδελφοί τους δίνοντας ηχηρό παρών σε συγκέντρωση στην Κεντρική Πλατεία Λάρισας. Ενώ οι κινητοποιήσεις και οι δράσεις ενάντια στις διώξεις συνεχίζονται, δείχνοντας τη δύναμη της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης στον αγώνα των αγροτών. Το συλλαλητήριο με τα τρακτέρ στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας είναι σε πλήρη εξέλιξη με τους αγρότες να στηρίζουν τους δύο διωκόμενους συναδέλφους τους που συνελήφθησαν στα επεισόδια της Κυριακής στα μπλόκα του Πλατυκάμπου και της Νίκαιας. Την ίδια ώρα, οι διωκόμενοι αγρότες βρίσκονται ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας.

Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται περιλαμβάνουν βία κατά υπαλλήλων και σωματική βλάβη. Ένας τρίτος αγρότης συνδικαλιστής, που επίσης συνελήφθη, δεν θα περάσει από τη διαδικασία του αυτοφώρου, καθώς κατά το επίδικο διάστημα βρισκόταν νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο, λόγω των τραυματισμών που υπέστη στα επεισόδια των μπλόκων. Η κινητοποίηση στη Λάρισα δείχνει τη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη των αγροτών και των τοπικών παραγωγών, οι οποίοι διεκδικούν δίκαιες λύσεις για τα προβλήματά τους και εκφράζουν αντίθεση στις ποινικές διώξεις των συναδέλφων τους.

Δήλωση Τζέλα: «Όποιος συναντά κυβερνητικά στελέχη, υπονομεύει τον κοινό μας αγώνα»

Σε δηλώσεις του στο Dnews ο Κώστας Τζελας πρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτών Καρδίτσας τόνισε ότι «Στο συγκεριμμένο σημείο που εξελίσσονται οι κινητοποιήσεις όποιος καλοθελητής ή κακοπροαίρετος κάνει συνάντηση με κυβερνητικά στελέχη υπονομεύει τον αγώνα των αγροτών που βγαίνουμε μαζικά στο δρόμο για την επιβίωσή μας.»



Σε συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, οι αγρότες επανέλαβαν την αποφασιστικότητά τους να εντείνουν τις κινητοποιήσεις και να σχεδιάσουν συλλογικά τη συνέχεια του αγώνα τους. Η κινητοποίηση στηρίζεται ευρέως, καθώς χθες στο σημείο βρέθηκαν οδηγοί ταξί, παραγωγοί και πωλητές λαϊκών αγορών της Λάρισας, δηλώνοντας ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι κοινά.

Η συμπαράσταση προς τους αγρότες και τους συλληφθέντες συνεχίζει να διευρύνεται, με στόχο να εκφραστεί η στήριξη της κοινωνίας απέναντι στις ποινικές διώξεις που έχουν ασκηθεί και να ενισχυθεί η συλλογική διεκδίκηση για δίκαιες λύσεις στα προβλήματα των αγροτών και των τοπικών παραγωγών.