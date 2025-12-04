Η ΕΛ.ΑΣ. ζήτησε τη διενέργεια ΕΔΕ για αυτό το απίστευτο περιστατικό.

Σάλο έχει προκαλέσει το βίντεο που κατέγραψε κλούβα των ΜΑΤ στις Σέρρες να κινείται μετά από αναστροφή προς αγροτικό μπλόκο και σχεδόν να εμβολίζει τα τρακτέρ και τους αγρότες που ήταν στο σημείο, επί του οδοστρώματος.

Το βίντεο της voria.gr είναι από το μπλόκο αγροτών στον κόμβο Πετριτσίου, όπου εκτυλίχθηκε ένας... κλεφτοπόλεμος μεταξύ αγροτών και αστυνομίας στην προσπάθεια των πρώτων να φτάσουν στο τελωνείο του Προμαχώνα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο οδηγός της κλούβας κάνει αναστροφή και περνάει με ταχύτητα ανάμεσα από τα τρακτέρ, εμβολίζοντας/σπρώχνοντας μάλιστα ένα από αυτά και σέρνοντάς το για αρκετά μέτρα, ενώ την ίδια ώρα αγρότες προσπάθησαν - ανεπιτυχώς - να ανακόψουν την πορεία του, μπαίνοντας μπροστά. Άλλοι αγρότες που ακολουθούσαν άρχισαν να χτυπούν την κλούβα πριν αυτή απομακρυνθεί με ταχύτητα.

{https://www.youtube.com/watch?v=E7JM0TVpaeI}