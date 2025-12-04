Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, από τις 14:00 έως τις 18:00.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στους ανοιχτούς χώρους του campus, μπροστά στο Macedonia Hall και το Kyrides Hall (πλευρά Λυκείων – πρώην Αρρένων).



Στη διοργάνωση συμμετέχουν εθελοντικά μαθητές και μαθήτριες του Anatolia High School, μέλη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού του Κολλεγίου Ανατόλια, οι Σύλλογοι Γονέων, Αποφοίτων και Φίλων, καθώς και φιλανθρωπικοί κοινωφελείς οργανισμοί.



Οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν δημιουργήσει μια μεγάλη ποικιλία χειροποίητων προϊόντων, όπως στολίδια και αυτοκόλλητα από φυσικά υλικά, ημερολόγια τοίχου και γραφείου, ψηφιδωτές κατασκευές, γιορτινές τρισδιάστατες κάρτες και κοσμήματα. Παράλληλα, σας περιμένουν δραστηριότητες και γεύσεις: η αγαπημένη μανιταρόσουπα του Welfare Club, παιχνίδι με drones, δραστηριότητες STEM, ενώ φέτος επιστρέφει το δημοφιλές Aroma Club, με αρώματα που έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι οι μαθητές.



Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από μουσικές μπάντες του σχολείου, καθώς και τη χορωδία αποφοίτων, δημιουργώντας μια ζεστή γιορτινή ατμόσφαιρα που κορυφώνεται με τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου που θα γίνει στις 17:30 από τον Δήμαρχο Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιο Καϊτεζίδη και τον Πρόεδρο του Κολλεγίου Ανατόλια Δρα Πάνο Βλάχο, και θα ακολουθήσει η κλήρωση των μεγάλων δώρων από τη λαχειοφόρο αγορά.



Όπως κάθε χρόνο, τα έσοδα του Χριστουγεννιάτικου Bazaar θα διατεθούν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και κοινωφελείς οργανισμούς.



Δηλώσετε συμμετοχή και προσκαλέσετε τους φίλους σας στο Facebook Event: Anatolia College Christmas Bazaar 2025



Όλες οι χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το Χριστουγεννιάτικο Bazaar θα ανακοινώνονται και θα ανανεώνονται τακτικά στον ιστότοπο του Κολλεγίου Ανατόλια, στη σχετική σελίδα που θα βρείτε εδώ.



Ακολουθήστε τα social media του Κολλεγίου Ανατόλια, σε Facebook και Instagram, για να ενημερώνεστε σχετικά με όλες τις εξελίξεις και τις λεπτομέρειες της εκδήλωσης.