Το να φας περισσότερη ζάχαρη από όσο θα ήθελες είναι ανθρώπινο και δεν αποτελεί λόγο για πανικό ή τιμωρία.

Μπορεί ορισμένοι να πιστεύουν πως όταν υπερβάλλουμε με τη ζάχαρη ένα βράδυ, πρέπει την επομένη να ξεκινήσουμε την νηστεία, ωστόσο οι διαιτολόγοι τονίζουν ότι η καλύτερη συμβουλή είναι ακόμη πιο απλή: Απλά ξέχνα το και επέστρεψε στη συνηθισμένη, ισορροπημένη ρουτίνα σου.

Κανένα ακραίο μέτρο δεν είναι απαραίτητο.

Η διαιτολόγος Marissa Beck εξηγεί ότι η προσπάθεια «αντιστροφής» της κατανάλωσης ζάχαρης με στέρηση οδηγεί συχνά σε έναν φαύλο κύκλο υπερφαγίας και αυτοπειθαρχίας, ο οποίος μακροπρόθεσμα διαταράσσει τη σχέση με το φαγητό.

Προτείνει ως πρώτο βήμα ένα θρεπτικό πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, το οποίο σταθεροποιεί τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και βοηθά στο να αποφευχθούν νέες λιγούρες μέσα στη μέρα. Η παράλειψη πρωινού, τονίζει, δεν είναι λύση – αντιθέτως μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη πείνα και κατανάλωση τροφής το απόγευμα ή το βράδυ.

Η διατήρηση - καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας - μιας ρουτίνας με τακτικά και ισορροπημένα γεύματα είναι κρίσιμη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η στέρηση ή η συνειδητή παράλειψη γευμάτων ως μέθοδος «τιμωρίας» αυξάνει τις ορμόνες της πείνας και ενισχύει τον κίνδυνο νέου επεισοδίου υπερφαγίας.

Η Beck προτείνει πρακτικές επιλογές: για παράδειγμα, στραγγιστό γιαούρτι με μούρα και ξηρούς καρπούς για δεκατιανό, ένα μπολ δημητριακών και πρωτεΐνης για μεσημεριανό, ένα ελαφρύ αλλά χορταστικό σνακ το απόγευμα και, για δείπνο, μια θρεπτική μερίδα ψαριού με λαχανικά.

Η επιστροφή στη ρουτίνα δεν αφορά μόνο το φαγητό.

Όπως εξηγεί η διαιτολόγος Alexis Silver, η υγιής σχέση με τη διατροφή βασίζεται στη μεγάλη εικόνα: όλοι, κάποια στιγμή, θα φάνε περισσότερη ζάχαρη, αλάτι ή λιπαρά. Δεν είναι αυτό που καθορίζει την υγεία, αλλά οι συνολικές καθημερινές συνήθειες. Η αυτοσυμπόνια, η κατανόηση και η αποφυγή της ντροπής αποτελούν κομμάτι αυτής της ισορροπημένης προσέγγισης.

Ένας περίπατος βοηθά τόσο στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα όσο και στην ψυχική αποφόρτιση. Η ενυδάτωση είναι επ΄θσης σημαντική, καθώς η αίσθηση νωθρότητας έπειτα από μια νύχτα υπερβολής μπορεί να οφείλεται περισσότερο σε ήπια αφυδάτωση παρά στη ζάχαρη.

Τέλος, η κατανόηση των συνθηκών που οδήγησαν στην υπερκατανάλωση – άγχος, βαρεμάρα, συναισθηματική φόρτιση ή απλώς η γεύση του γλυκού – βοηθά στην αυτογνωσία και στην πρόληψη μελλοντικών επεισοδίων. Αν τα επεισόδια υπερφαγίας είναι συχνά, συνιστάται επικοινωνία με επαγγελματία υγείας.

Το να φας περισσότερη ζάχαρη από όσο θα ήθελες είναι ανθρώπινο και δεν αποτελεί λόγο για πανικό ή τιμωρία. Η λύση βρίσκεται στη σταθερότητα: επιστροφή στην κανονική ρουτίνα, ισορροπημένη διατροφή, ενυδάτωση, κίνηση και καλοσύνη προς τον εαυτό. Η υγεία διαμορφώνεται από τις μακροπρόθεσμες συνήθειες, όχι από μια μεμονωμένη βραδιά απόλαυσης.

Πηγή: EatingWell