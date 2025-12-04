Το νέο τμήμα, που εκτείνεται από το Μιντιλόγλι έως τον Αλισσό.

Ο οδικός άξονας Πάτρα–Πύργος παραδίδεται από σήμερα πλήρως στην κυκλοφορία, μετά την ολοκλήρωση και των τελευταίων δέκα χιλιομέτρων από την ΑΒΑΞ.

Το νέο τμήμα, που εκτείνεται από το Μιντιλόγλι έως τον Αλισσό, ενώνει πλέον το σύνολο των 65 χιλιομέτρων που δόθηκαν στην κυκλοφορία την 1η Αυγούστου, διαμορφώνοντας έναν σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο για τη Δυτική Ελλάδα.

Η επίσημη παράδοση του ολοκληρωμένου άξονα Πάτρα – Πύργος της Ολυμπίας Οδού πραγματοποιήθηκε παρουσία του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, του υφυπουργού Νίκου Ταχιάου, του γενικού γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλου, του διευθύνοντος συμβούλου του Ομίλου ΑΒΑΞ Κωνσταντίνου Μιτζάλη, βουλευτών, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Ολυμπίας Οδού Παναγιώτη Παπανικόλα.

Τα τελευταία δέκα χιλιόμετρα αποτέλεσαν το πιο απαιτητικό τμήμα της εργολαβίας, καθώς οι εργασίες έγιναν πάνω στην παλαιά χάραξη και υπό συνθήκες συνεχούς κυκλοφορίας, ενώ οι καιρικές αντιξοότητες των τελευταίων μηνών – από τις πυρκαγιές του Αυγούστου έως τις έντονες βροχοπτώσεις του φθινοπώρου – δυσχέραναν περαιτέρω το έργο. Παρ’ όλα αυτά η ΑΒΑΞ παρέδωσε το τμήμα χωρίς καμία καθυστέρηση, ολοκληρώνοντας ένα τεχνικά σύνθετο έργο που απαιτούσε συντονισμό και υψηλή εξειδίκευση.

Για την κατασκευή του συγκεκριμένου τμήματος απασχολήθηκαν 500 εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων, πραγματοποιήθηκαν 52 αλλαγές κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, εκτελέστηκαν περίπου ένα εκατομμύριο κυβικά μέτρα χωματουργικών εργασιών, χρησιμοποιήθηκαν μεγάλες ποσότητες σκυροδέματος και 500 τόνοι οπλισμένου σιδήρου, κατασκευάστηκαν 28 χιλιόμετρα πασσάλων, ενώ εγκαταστάθηκαν 25 χιλιόμετρα καλωδίων ηλεκτροφωτισμού και τηλεματικής. Στο έργο συνέβαλαν και 150 οχήματα μεταφοράς αδρανών υλικών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ολοκλήρωση του τμήματος Μιντιλόγλι–Αλισσός σηματοδοτεί τη λειτουργική σύνδεση του ενιαίου άξονα Αθήνα – Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος, ενισχύοντας καθοριστικά την οδική ασφάλεια και τη συνδεσιμότητα της Δυτικής Ελλάδας. Ο νέος αυτοκινητόδρομος αναμένεται να συμβάλει στην οικονομική και τουριστική ανάπτυξη των νομών Κορινθίας, Αχαΐας και Ηλείας, αλλά και των νησιών Ζακύνθου και Κεφαλονιάς, προσφέροντας ταχύτερες και ασφαλέστερες μετακινήσεις για κατοίκους, επιχειρήσεις και επισκέπτες.