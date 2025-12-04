Η σωστή κατάψυξη του κρέατος δεν είναι απλώς θέμα άνεσης και προγραμματισμού - είναι κρίσιμη για την ασφάλεια και τη γεύση των τροφίμων.

Η σωστή αποθήκευση κρέατος στην κατάψυξη αποτελεί βασικό στοιχείο για την ασφάλεια και τη διατήρηση της ποιότητας των τροφίμων.

Από το βοδινό και το χοιρινό μέχρι τα πουλερικά και τα ψάρια, η κατάψυξη επιτρέπει την παρατεταμένη διατήρηση των τροφίμων, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και την αλλοίωση της γεύσης.

Ωστόσο, για να διασφαλιστεί ότι το κρέας παραμένει ασφαλές για κατανάλωση και δεν χάνει τα θρεπτικά και γευστικά του χαρακτηριστικά, είναι απαραίτητο να τηρούνται ορισμένοι κανόνες σχετικά με τη θερμοκρασία, τη συσκευασία και τη διάρκεια αποθήκευσης.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) για την ψύξη και την ασφάλεια τροφίμων, υπάρχουν δύο είδη βακτηρίων που μπορούν να αναπτυχθούν στα τρόφιμά σας:

Παθογόνα βακτήρια : Αυτά είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα καθώς προκαλούν τροφιμογενείς ασθένειες.Αναπτύσσονται γρήγορα σε τρόφιμα που δεν ψύχονται και συνήθως δεν μπορούν να ανιχνευθούν από την εμφάνιση, τη γεύση ή τη μυρωδιά του τροφίμου.

Βακτήρια αλλοίωσης: Αυτά αναπτύσσονται καθώς το τρόφιμο αλλοιώνεται. Αλλάζουν τη γεύση, την εμφάνιση και τη μυρωδιά του τροφίμου. Ωστόσο, είναι πολύ λιγότερο πιθανό να σας «αρρωστήσουν» σοβαρά.

Πώς πρέπει να αποθηκεύουμε το κρέας

Όποιο κι αν είναι το κρέας - βοδινό, κοτόπουλο, χοιρινό ή ψάρι - δεν υπάρχει αμφιβολία: Μπορείτε να αποθηκεύσετε το φαγητό σας στην κατάψυξη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει ο κίνδυνος να επιδεινωθεί η ποιότητα ή η γεύση.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του USDA για την ασφάλεια τροφίμων, η κατάψυξη αυτών των τροφίμων στους -18°C αδρανοποιεί μικρόβια όπως βακτήρια, ζύμες και μούχλα και επιβραδύνει τη δράση ενζύμων - όλα αυτά που μπορούν να προκαλέσουν αλλοίωση τροφίμων.

Τα καλά νέα είναι ότι δεν κάποιο ιδιαίτερο κόλπο για να καταψύξετε με ασφάλεια το κρέας. Ωστόσο, η απομάκρυνση της υγρασίας σίγουρα βοηθά στο να παραμείνουν αυτά τα τρόφιμα φρέσκα για περισσότερο όταν αποψυχθούν και μαγειρευτούν.

Προσοχή! Δεν πρέπει να καταψύχετε ξανά τρόφιμα που έχουν μείνει εκτός ψυγείου για περισσότερο από 2 ώρες ή 1 ώρα σε θερμοκρασίες πάνω από 32°C.

Η κατάψυξη ωμών κρεάτων και ψαριών είναι μια ασφαλής πρακτική, αλλά κάποια στιγμή παύει να είναι νόστιμη.

Τι πρέπει να προσέχουμε στην απόψυξη

Οι κατευθυντήριες γραμμές του USDA για την ασφαλή απόψυξη λένε ότι πρέπει να αποψύχετε κατεψυγμένα κρέατα μόνο στο ψυγείο, σε μια αδιάβροχη πλαστική σακούλα βυθισμένη σε κρύο νερό ή στο φούρνο μικροκυμάτων. Η απόψυξη αυτών των τροφίμων σε θερμοκρασία δωματίου επιτρέπει στα βακτήρια να αναπτυχθούν πολύ γρήγορα.

Και καθώς αποψύχετε αυτά τα παγωμένα κρέατα στο ψυγείο, θέλετε επίσης να βεβαιωθείτε ότι δεν στάζουν πάνω σε οτιδήποτε άλλο καθώς ξεπαγώνουν. Το ίδιο ισχύει για το μαρινάρισμα ωμού κρέατος στο ψυγείο. Τοποθετήστε το κρέας σε ένα σκεπασμένο πιάτο για να αποφύγετε διαρροές.

Πόσους μήνες διατηρείται το κρέας στην κατάψυξη

Οδηγίες για την κατάψυξη του κρέατος, αναλυτικά ανά είδος:

Βοδινό

Τα περισσότερα ωμά κομμάτια βοδινού μπορούν να καταψυχθούν για αρκετούς μήνες χωρίς να χάσουν από την ποιότητά τους.

Σύμφωνα με τον FDA, κοπές που είναι κατάλληλες για ψητά μπορούν να καταψυχθούν για 4 έως 12 μήνες, ενώ οι μπριζόλες για 6 έως 12 μήνες. Ο κιμάςπρέπει να καταψύχεται για όχι περισσότερο από 3 έως 4 μήνες.

Μόλις μαγειρευτεί το βοδινό, μπορεί και πάλι να καταψυχθεί. Ωστόσο, ο FDA συνιστά να διατηρείτε μαγειρεμένο μοσχάρι για μόνο περίπου 2 έως 3 μήνες. Και πάλι, αυτό έχει να κάνει αποκλειστικά με την ποιότητα. Το κρέας μπορεί να διατηρηθεί περισσότερο στην κατάψυξη, αλλά μετά από αυτό το σημείο, θα αρχίσει να χάνει από γεύση.

Πουλερικά

Αν θέλετε να καταψύξετε ολόκληρο κοτόπουλο ή γαλοπούλα, τα καλά νέα είναι ότι τα κατεψυγμένα πουλερικά μπορούν να διατηρηθούν έως και 1 χρόνο χωρίς σοβαρές απώλειες.

Ο FDA λέει ότι μέρη κοτόπουλου όπως μπούτια, στήθη ή φτερούγες διατηρούνται καλά έως και 9 μήνες, αλλά συνιστά να διατηρούνται τα εντόσθια όχι περισσότερο από 3 έως 4 μήνες. Ο κιμάς κοτόπουλου πρέπει επίσης να διατηρείται όχι περισσότερο από 3 έως 4 μήνες.

Χοιρινό

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την κατάψυξη ωμού χοιρινού μοιάζουν με αυτές του βοδινού. Τα ψητά μπορούν να διατηρηθούν κατεψυγμένα για 4 έως 12 μήνες και οι μπριζόλες μπορούν να μπουν στην κατάψυξη για 4 έως 6 μήνες.

Ο FDA συνιστά να καταψύχετε τα μαγειρεμένα κομμάτια χοιρινού για μόνο 2 έως 3 μήνες, αλλά τα καπνιστά και επεξεργασμένα χοιρινά, όπως ζαμπόν, χοτ ντογκ, μπέικον και αλλαντικά, για μόνο 1 έως 2 μήνες.

Θαλασσινά

Οι συστάσεις για την κατάψυξη θαλασσινών είναι λίγο πιο περίπλοκες. Λιγότερο λιπαρά ψάρια όπως γατόψαρο ή μπακαλιάρος μπορούν να διατηρηθούν κατεψυγμένα για 6 έως 8 μήνες, ενώ τα λιπαρά ψάρια όπως ο σολομός πρέπει να διατηρούνται κατεψυγμένα για μόνο 2 έως 3 μήνες.

Οστρακοειδή όπως γαρίδες και άλλα θαλασσινά όπως χτένια μπορούν να καταψυχθούν για 3 έως 6 μήνες. Μαγειρεμένο ψάρι πρέπει να καταψύχεται για όχι περισσότερο από 4 έως 6 μήνες. Καπνιστό ψάρι πρέπει να καταψύχεται μόνο για 2 μήνες πριν αρχίσει να χάνει τη γεύση του.