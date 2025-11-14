Η Ελλάδα παραμένει εξαρτημένη από τις εισαγωγές μοσχαρίσιου κρέατος - κυρίως από τη Γαλλία, την Ολλανδία και τη Γερμανία: Κάτω από το 10% των αναγκών μας καλύπτεται από την εγχώρια παραγωγή.

Σε είδος πολυτελείας μετατρέπεται τους τελευταίους μήνες το μοσχαρίσιο κρέας, με την τιμή του να αγγίζει πλέον ακόμη και τα 24 ευρώ το κιλό - κι αυτό ενώ η ακρίβεια «χτυπά» πρακτικά όλα τα βασικά είδη διατροφής.

Είναι ενδεικτικό πως αγρότες και κτηνογρόφοι προειδοποιούν από τώρα για τις γιορτές των Χριστουγέννων, ανήσυχοι για τις καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις δυσκολίες αντιμετώπισης της ευλογιάς στα ζώα τους.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον Οκτώβριο του 2025 ο πληθωρισμός στα τρόφιμα αυξήθηκε κατά 2,3% σε ετήσια βάση, ενώ τον Σεπτέμβριο ήταν 1,4%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στα κρέατα (+10,6%), τα φρούτα (+9,1%), τις σοκολάτες (+21,1%) και τον καφέ (+19,3%).

Σε ό,τι αφορά το μοσχαρίσιο κρέας, τα τεμάχια που συνηθίζει να μαγειρεύει ο Έλληνας είναι το κιλότο, το ποντίκι κι ο λαιμός. Όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, αυτή τη στιγμή η μέση τιμή τους στο ράφι είναι γύρω στα 18,5 ευρώ το κιλό, όσο αφορά το ελληνικό, ενώ κιμάς είναι στα 15-16 ευρώ το κιλό - αισθητά ακριβότερος από 12 μήνες πριν.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, το κιλό κόστιζε 13 ευρώ, ενώ τον Νοέμβριο εκτοξεύτηκε στα 18 ευρώ, πριν καν ξεκινήσει η αυξημένη ζήτηση των εορτών.

Ιδιοκτήτης κρεοπωλείου παραδέχτηκε στο Mega πως πλέον πουλάει γύρω στα 18 ευρώ: «Και πιστεύω ότι δεν θα σταματήσει εκεί, θα έχει άνοδο γιατί υπάρχει μεγάλη έλλειψη, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη».

Σύμφωνα με τον Γιώργο Κεφαλά - αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και πρώην πρόεδρο του Συνδέσμου Αγελαδοτρόφων - «στην Ελλάδα βαθμηδόν φτάσαμε να παράγουμε το 9% της κατανάλωσής μας».

«Πριν τρία χρόνια παράγαμε το 12%. Το 1980 παράγαμε το 80% της κατανάλωσής μας. Το 1980 είναι ιστορικά χθες, δεν είναι μακριά. Μια γενιά είναι», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ΕΡΤ.

Η εξάρτηση της χώρας από την ευρωπαϊκή αγορά την κάνει ιδιαίτερα «ευάλωτη» σε ό,τι διαταράσσει τον ομαλό εφοδιασμό: Η παραγωγή μοσχαρίσιου κρέατος το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου υποχώρησε κατά 3,3%, με τη μείωση να είναι ακόμη μεγαλύτερη στις κύριες χώρες εκτροφής βοοειδών, όπως η Γαλλία (- 4,1%), η Ισπανία (- 4,8%) και η Γερμανία (- 5,2%), με συνέπεια στα μέσα Ιουνίου οι τιμές σε ευρωπαϊκό επίπεδο να καταγράψουν αύξηση κατά 30%.