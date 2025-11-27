Παρά τις ενστάσεις του, ξεκαθάρισε ότι θα υπερψηφίσει το νομοσχέδιο.

Αιχμές κατά της κυβέρνησης για τον χειρισμό του ζητήματος της ακρίβειας άφησε ο βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ, Χρήστος Μπουκώρος, ο οποίος έκανε λόγο για μια διαρκή πίεση στα νοικοκυριά που δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά.

Μιλώντας στη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης για τη δημιουργία της «Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή», ο κ. Μπουκώρος υπογράμμισε ότι η ακρίβεια δεν οφείλεται αποκλειστικά στις διεθνείς συνθήκες, αφήνοντας να εννοηθεί πως απαιτούνται πιο ουσιαστικές κυβερνητικές παρεμβάσεις για τον περιορισμό της αισχροκέρδειας. «Μπορούμε να μειώσουμε τα υπερκέρδη των μεσαζόντων. Πώς; Με ένα ρωμαλέο καταναλωτικό κίνημα και με πλήρη ενημέρωση για το πόσο παράγεται ένα προϊόν και πόσο φτάνει στο ράφι», τόνισε.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τη φέτα, που –όπως είπε– κοστίζει 8 ευρώ στα Καλάβρυτα και καταλήγει να πωλείται 17 ευρώ στην Αθήνα. «Πρέπει κάποιος να το αιτιολογήσει αυτό. Πόσα χέρια αλλάζει; Τι ενδοομιλικές συναλλαγές γίνονται;» διερωτήθηκε, ζητώντας μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότερους ελέγχους, σημειώνοντας ότι το υπουργείο δυσκολεύεται να παρακολουθήσει τέτοιες πρακτικές.

Ο βουλευτής της ΝΔ αναγνώρισε ότι η μάχη κατά της ακρίβειας είναι δύσκολη, αλλά υπογράμμισε πως «δεν γίνεται να λέμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα». Παρά τις ενστάσεις του, ξεκαθάρισε ότι θα υπερψηφίσει το νομοσχέδιο.