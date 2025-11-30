Αναλυτικά όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Με αφορμή τα επεισόδια που σημειώθηκαν στις κινητοποιήσεις των αγροτών την Κυριακή, ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση.

Όπως τονίζει σε ανακοίνωση: «Οι αγρότες ζητούν τα χρήματα που διακινούνται, αλλά δεν μπορούν να τα λάβουν γιατί το σκάνδαλο των γαλάζιων ακρίδων του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει βάλει δύσκολα στη κυβέρνηση».

Αναλυτικά:

«Δέρνουν αγρότες για να παρεμποδίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Οι αγρότες ζητούν τα χρήματα που διακινούνται, αλλά δεν μπορούν να τα λάβουν γιατί το σκάνδαλο των γαλάζιων ακρίδων του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει βάλει δύσκολα στη κυβέρνηση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αυτή είναι η πολιτική σας κ. Μητσοτάκη.

Πρώτα τους κλέβετε.

Μετά τους κοροϊδεύετε.

Στο τέλος τους δέρνετε».