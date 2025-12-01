Σε συγκέντρωση μετατρέπεται η παρουσίαση της «Ιθάκης» την Τετάρτη, με ελεύθερη είσοδο στο «Παλλάς» - Ενδιαφέρον και σε παρουσίες και απουσίες.

Μετά τον εκδοτικό, ίσως και πολιτικό, θρίαμβο της «Ιθάκης», το ενδιαφέρον πλέον μεταφέρεται στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα την Τετάρτη, στην παρουσίαση του βιβλίου του, με κεντρικό ομιλητή τον ίδιο.

Ο πρώην πρωθυπουργός με μια ομιλία για το σήμερα και το αύριο της χώρας αναμένεται να θέσει και το θέμα της έλλειψης εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης, καθώς στην κατακερματισμένη αντιπολίτευση ο καθένας μοιάζει να ενδιαφέρεται πώς θα διατηρήσει το κόμμα του και το αξίωμά του και όχι πώς θα νικηθεί ο Μητσοτάκης.

Η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα αναμένεται να είναι βαθύτατα πολιτική, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός αφήνει πίσω τη συζήτηση που προέκυψε από το βιβλίο για την κριτική του σε μέλη των κυβερνήσεών του και στελέχη του κόμματός του. Θεωρεί πως σε μεγάλο βαθμό έκλεισε τη συζήτηση για το παρελθόν και ασχολείται αποκλειστικά με την αντιπολίτευση στον Κ. Μητσοτάκη και την συγκρότηση εναλλακτικής πρότασης ανασυγκρότησης.

Το ενδιαφέρον, επίσης, επικεντρώνεται και στις παρουσίες και απουσίες στην παρουσίαση του βιβλίου. Για παράδειγμα τι θα πράξουν στελέχη όπως οι πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος (φέρεται να έχει αποφασίσει να παραβρεθεί) και της Νέας Αριστεράς που επίσης φέρεται να έχει αποφασίσει τη συμμετοχή του, αλλά και στελέχη όπως η Έφη Αχτσιόγλου και Νάσος Ηλιόπουλος.

Ενδιαφέρον έχει και πόσοι και ποιοι βουλευτές θα παραβρεθούν, καθώς δεν είναι λίγοι όσοι παρακολουθούν με ενδιαφέρον την κινητικότητα του Αλέξη Τσίπρα και εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να συμπορευτούν με αυτό. Μεταξύ αυτών και ανεξάρτητοι βουλευτές, ενώ εξακολουθεί να ισχύει το "απαγορευτικό" που έχει θέσει η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη για τους βουλευτές και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.