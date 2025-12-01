Η τακτική του για την επόμενη μέρα και γιατί δηλώνει πως «δεν πρόκειται να πειράξω τον Μητσοτάκη».

Η στήλη σας είχε προϊδεάσει για τη δραστηριότητα του Γρηγόρη Δημητριάδη στα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας και κυρίως την ενασχόλησή του με την εκλογή των συνέδρων. Επιβεβαιώθηκε μάλιστα απολύτως καθώς κοινή είναι πλέον η διαπίστωση στα «γαλάζια» επιτελεία πως μαζί με τους «συμμάχους» του διαθέτει το 70% περίπου των 1.100 εκλεγμένων συνέδρων- υπάρχουν και άλλοι 2.500 περίπου που εκλέγονται εξ οφίτσιο.

Ποιοι είναι οι «σύμμαχοί» του; Οι υπουργοί Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, καθώς και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Απέναντί τους υπήρξε το μπλοκ του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη που έχει συμμαχήσει με το σύμβουλο του πρωθυπουργού Θανάση Νέζη, μπλοκ που εκτιμάται ότι δεν τα πήγε καλά. Ο Νίκος Δένδιας επίσης είναι μια κατηγορία μόνος του, καθώς οι φιλοδοξίες του στηρίζονται όχι τόσο στους μηχανισμούς αλλά στην ευρύτερη δημοτικότητά του. Ο υπεύθυνος για τα οργανωτικά του, πάντως, Γιάννης Φυτόπουλος έχει καλή συνεργασία με τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Σε κάθε περίπτωση, έτσι αρχίζουν να διαμορφώνονται πλέον τα στρατόπεδα στη Νέα Δημοκρατία με φόντο την επόμενη μέρα στο κυβερνών κόμμα.

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης και οι «σύμμαχοί» του, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν πρόκειται να έρθουν σε αντιπαράθεση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά επιθυμούν να είναι έτοιμοι όταν έρθει η συγκεκριμένη ώρα. «Δεν θα πειράξω τον Μητσοτάκη» συνεχίζει να επισημαίνει σε όσους συνομιλούν μαζί του και κάποιοι εκ των οποίων το μεταφέρουν στη στήλη. Μετά τον Μητσοτάκη, όμως -σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες- διαμηνύει πως «έρχεται η ώρα της γενιάς μου», στέλνοντας μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση.

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης, συνεπώς, όχι απλώς παραμένει στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και επιδιώκει να παίξει πρωταγωνιστικό (συνθετικό) ρόλο στην επόμενη μέρα! Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» θα επανέλθουν στο πώς διαμορφώνεται το εσωτερικό τοπίο στο κυβερνών κόμμα.