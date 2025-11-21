Ο ρόλος που έχει επιλέξει για το μέλλον ο άλλοτε ισχυρός άνδρας του Μαξίμου!

Μπορεί ο τίτλος να σας ξενίζει, αλλά η στήλη δεν συνηθίζει να προβάλλει θέματα που δεν έχει απολύτως διασταυρώσει. Ο πραγματικός νικητής των εσωκομματικών εκλογών για το Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ενδέχεται να είναι ο... Γρηγόρης Δημητριάδης!

Εργαζόμενος παρασκηνιακά και συστηματικά ο πρώην ισχυρός άνδρας του Μαξίμου έχει κατορθώσει να ελέγχει στον ένα ή τον άλλο βαθμό μαζικές οργανώσεις όπως η ΟΝΝΕΔ, η ΔΑΠ και ισχυρές κομματικές οργανώσεις, ενώ διαθέτει στα χέρια του και μέσα ενημέρωσης όπως το Ελλάδα 24, το Μανιφέστο, αλλά και την Ομάδα Αλήθειας, διάφορα τρολ του διαδικτύου και κοκ.

Η απόλυτη πλειοψηφία των χιλίων συνέδρων που θα εκλεγούν υπολογίζεται πως θα έχει ως πρώτη αναφορά τον Γρ, Δημητριάδη, με τον Νίκο Δένδια να είναι ο ισχυρότερος από τους «δελφίνους», τον Κυριάκο Πιερρακάκη να πηγαίνει αρκετά καλά και τον Κωστή Χατζηδάκη (που φέρεται να έχει συμμαχήσει με τον Θανάση Νέζη) να έχει κατορθώσει να έχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Το ερώτημα είναι πώς θα κινηθεί το επόμενο διάστημα ο άλλοτε ισχυρός άνδρας του Μαξίμου, που φέρεται να ετοιμάζει come back.

Πρώτον, δεν πρόκειται να διεκδικήσει υψηλό κομματικό αξίωμα ή την ηγεσία της ΝΔ, όπως μπορεί να υποστηρίζουν κάποιοι υποστηρικτές του.

Δεύτερο, δεν θα αντιπαρατεθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, παρά μόνο αν δεχθεί επιθέσεις ο ίδιος, άνθρωποί του ή μέσα που ελέγχει από φίλιες προς το Μαξίμου δυνάμεις.

Και τρίτο -και συνέπεια των παραπάνω δυο- θα δράσει «συνθετικά», επιδιώκοντας ένα γενικότερο ρόλο ενόψει των εξελίξεων.

Νεότερα για τα εσωκομματικά της ΝΔ προσεχώς...