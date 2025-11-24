Ο υπ. Υγείας δεν χάνει ευκαιρία να αναφέρεται στον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού...

Με αφορμή τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ, την Κυριακή, ο αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος, υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης έκανε μια ενθουσιώδη ανάρτηση με την οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη συνάντησή του με τον Γρηγόρη Δημητριάδη.

Πρόσφατα, η στήλη είχε επισημάνει την αναδημοσίευση από τον Αδ. Γεωργιάδη άρθρου του ανιψιού του πρωθυπουργού, δείχνοντας πόσο τον εκτιμά και, επομένως, νοσταλγεί την παρουσία του στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Γρ. Δημητριάδης ήταν ιδιαίτερα δραστήριος στην προετοιμασία των εσωκομματικών εκλογών της ΝΔ επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι δεν έχει διάθεση... αφυπηρέτησης.

