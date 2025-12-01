Η εκρηκτική κίνηση του ασημιού οφείλεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων.

Το ασήμι σημειώνει εντυπωσιακή άνοδο το 2025, αγγίζοντας νέα ιστορικά υψηλά και ξεπερνώντας σε απόδοση ακόμη και τον χρυσό.

Η τιμή του μετάλλου έφτασε τα 54,47 δολάρια η ουγκιά στα μέσα Οκτωβρίου, ενισχυμένη κατά 71% σε σχέση με έναν χρόνο πριν, προτού περιορίσει μέρος των κερδών και επανέλθει σε ανοδική τροχιά. Αντίστοιχα, ο χρυσός, αν και σε ισχυρή πορεία, ακολούθησε με μικρότερη άνοδο, της τάξης του 54%.

Η εκρηκτική κίνηση του ασημιού οφείλεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων που έχουν διαμορφώσει συνθήκες έντονης πίεσης στην παγκόσμια αγορά. Η προσφορά παραμένει χαμηλή, με τα αποθέματα σε μεγάλα διεθνή κέντρα, όπως το Λονδίνο, να υποχωρούν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών. Παράλληλα, η εξορυκτική παραγωγή καταγράφει δεκαετή πτώση, ιδιαίτερα στη Νότια και Κεντρική Αμερική, λόγω κλεισίματος ορυχείων, εξάντλησης κοιτασμάτων και δυσκολιών.

Την ίδια στιγμή, η ζήτηση ενισχύεται σημαντικά. Η Ινδία, ο μεγαλύτερος καταναλωτής ασημιού παγκοσμίως, αύξησε τις εισαγωγές της μετά την ολοκλήρωση της περιόδου των μουσώνων, οδηγώντας την τοπική τιμή σε νέο ρεκόρ, που έφτασε τις 170.415 ρουπίες το κιλό. Η αυξημένη χρήση ασημιού σε κοσμήματα, οικιακά σκεύη και παραδοσιακές επενδυτικές τοποθετήσεις ενίσχυσε περαιτέρω τη ζήτηση, σε μια περίοδο όπου το 80% των αναγκών της χώρας καλύπτεται μέσω εισαγωγών.

Παράλληλα με την επενδυτική κινητικότητα, η βιομηχανική χρήση του μετάλλου αυξάνεται σταθερά. Το ασήμι αποτελεί βασικό συστατικό για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, φωτοβολταϊκών και εξαρτημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Η μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση, η ενίσχυση των δικτύων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η ανάπτυξη υποδομών υψηλής τεχνολογίας ενισχύουν την κατανάλωση. Ένα σύγχρονο ηλεκτρικό όχημα απαιτεί δεκάδες γραμμάρια ασημιού, ενώ η προώθηση νέων τεχνολογιών μπαταριών θα μπορούσε να πολλαπλασιάσει τις ανάγκες.

Η σύγκλιση των παραπάνω παραγόντων –χαμηλά αποθέματα, μειούμενη παραγωγή, υψηλή επενδυτική δραστηριότητα και ενισχυμένη βιομηχανική ζήτηση– διαμορφώνει μια αγορά στην οποία το ασήμι συνεχίζει να ενισχύεται. Ως μέταλλο που συνδέει τον κόσμο των πολύτιμων επενδυτικών μετάλλων με τον βιομηχανικό κλάδο, δείχνει να βρίσκεται στο κέντρο της παγκόσμιας στροφής προς την ηλεκτροκίνηση και τις τεχνολογίες αιχμής. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, η ανοδική πορεία του «μετάλλου του διαβόλου» είναι πιθανό να συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες.