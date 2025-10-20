Σε διεθνές επίπεδο, οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν μειωμένες κατά περίπου 17% σε ετήσια βάση.

Παρά το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές της χώρας δεν καθιστούν ακόμη αναγκαία τη χρήση θέρμανσης, οι χαμηλές τιμές τουπετρελαίου –που δεν ξεπερνούν το 1,09 ευρώ το λίτρο στην Αττική– έχουν ήδη κινητοποιήσει τους καταναλωτές.

Οι πρώτες παραγγελίες καταγράφονται κυρίως στα βόρεια της χώρας, αλλά και σε περιοχές της Αττικής, με αρκετούς να προμηθεύονται «προληπτικά», εκμεταλλευόμενοι το επίπεδο τιμών. Αν και, όπως τόνισε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του στα social media, το πετρέλαιο θέρμανσης διατίθεται «στη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας τετραετίας», η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καθώς στην Ε.Ε. η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 953,47 ευρώ ανά 1.000 λίτρα και στην Ευρωζώνη στα 937,5 ευρώ.

Παρά τον ήπιο καιρό, η αγορά δείχνει να κινείται ικανοποιητικά, σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου. Οι περισσότερες αγορές καταγράφονται στα βόρεια της χώρας, όπου η θερμοκρασία έχει ήδη υποχωρήσει, αλλά και σε περιοχές των βορείων προαστίων της Αττικής. Ωστόσο, και σε άλλα σημεία της χώρας οι καταναλωτές σπεύδουν να προμηθευτούν πετρέλαιο, αξιοποιώντας τη συγκυρία των χαμηλών τιμών, με στόχο να εξασφαλίσουν αποθέματα για τον χειμώνα. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων εκτιμά ότι η τάση θα ενισχυθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς εκτιμάται ότι θα υπάρξει και νέα μείωση στις τιμές διυλιστηρίου από την Τρίτη.

Σε διεθνές επίπεδο, οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν μειωμένες κατά περίπου 17% σε ετήσια βάση (YTD), στον απόηχο των ανησυχιών για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και της ζήτησης. Πάντως οι τιμές ξεκινούν από 1 ευρώ το λίτρο στην Αττική και φτάνουν και μέχρι το 1,25 ευρώ ανά λίτρο στις Κυκλάδες, όπως προκύπτει από το Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης. Με βάση τα ίδια στοιχεία στη Φλώρινα είναι στο 1,13 ευρώ ανά λίτρο και στην Ξάνθη επίσης στο 1,13 ευρώ ανά λίτρο.Στο ίδιο πλαίσιο, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου αναμένεται να εκδοθεί η υπουργική απόφαση για το επίδομα θέρμανσης, το οποίο θα κυμανθεί από 100 έως 800 ευρώ, φτάνοντας έως τα 1.200 ευρώ για τις ορεινές περιοχές. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα, ώστε τα νοικοκυριά να μπορέσουν να καλύψουν έγκαιρα τις ανάγκες τους.

Παράλληλα, οι εταιρείες εμπορίας καυσίμων επιχειρούν να ενισχύσουν τη ζήτηση μέσω προγραμμάτων επιβράβευσης και διευκολύνσεων στις πληρωμές. Η ΕΚΟ, μέλος της HELLENiQ ENERGY, δίνει τη δυνατότητα αποπληρωμής έως και σε 12 άτοκες δόσεις, ενώ η AVIN, του ομίλου Motor Oil, προσφέρει επιστροφές έως 6% για πληρωμές με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας. Αντίστοιχα, η Ελίν διαθέτει διπλούς πόντους και επιστροφή έως 2% μέσω συνεργασιών με τις τράπεζες.

Η αγορά εκτιμά ότι η φετινή χρονιά θα κινηθεί σε πιο ήπιους ρυθμούς, ωστόσο η χαμηλή εκκίνηση στις τιμές και οι επιπλέον παροχές των εταιρειών δημιουργούν ένα θετικό momentum για την έναρξη της περιόδου διάθεσης.

Με την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης εντείνονται και οι έλεγχοι με στόχο την αποτροπή φαινομένων παραβατικότητας. Το νέο πλαίσιο, που υπογράφουν οι συναρμόδιοι υπουργοί, προβλέπει την υποχρεωτική ηλεκτρονική καταγραφή όλων των δεξαμενών, αντλιών και φορολογικών μηχανισμών των πρατηρίων και των πωλητών στο Μητρώο Δεξαμενών Καυσίμων. Η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί ένα «ηλεκτρονικό ραντάρ» για τη διακίνηση του πετρελαίου, στοχεύοντας στη διαφάνεια και την πάταξη φαινομένων λαθρεμπορίου και φοροδιαφυγής. Τα πρόστιμα για μη συμμόρφωση φτάνουν έως και τις 15.000 ευρώ.

Την ίδια ώρα, το ΚΕΠΚΑ υπενθυμίζει στους καταναλωτές βασικούς κανόνες για την ασφαλή και σωστή παραλαβή του πετρελαίου. Μεταξύ αυτών, η μέτρηση της ποσότητας πριν και μετά την παράδοση παρουσία του βυτιοφορέα, ο έλεγχος της απόδειξης, η αναγραφή των ορθών στοιχείων για τη διασταύρωση με το επίδομα θέρμανσης, καθώς και η τακτική συντήρηση του καυστήρα για μικρότερη κατανάλωση και εξοικονόμηση χρημάτων.Πρέπει να μετράμε, παρουσία του βυτιοφορέα, το ύψος του πετρελαίου, που έχει η δεξαμενή μας και πριν αρχίσει η παράδοση και μόλις αυτή τελειώσει. Η μέτρηση γίνεται, εύκολα, με μια ευθύγραμμη, μεταλλική βέργα και ένα μέτρο: βάζουμε κάθετα, στη δεξαμενή, τη βέργα. Βγάζουμε τη βέργα και μετράμε το ύψος, μέχρι το σημείο, που είναι βρεγμένη. Αυτό είναι το ύψος του πετρελαίου, μέσα στη δεξαμενή.