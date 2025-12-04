Η αλλαγή «αθόρυβη» αλλαγή που εξόργισε τους χρήστες της πλατφόρμας.

Το Netflix φαίνεται πως προχώρησε αθόρυβα σε μια ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη αλλαγή στην πλατφόρμα του, καταργώντας τη δυνατότητα μετάδοσης (casting) περιεχομένου από κινητά τηλέφωνα προς τις περισσότερες σύγχρονες τηλεοράσεις και συσκευές streaming. Η αλλαγή έγινε χωρίς επίσημη προειδοποίηση, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

Μέχρι πρόσφατα, οι συνδρομητές μπορούσαν εύκολα να προβάλλουν μια ταινία ή σειρά από το κινητό τους στην τηλεόραση μέσω εργαλείων όπως το Google Chromecast, μετατρέποντας το τηλέφωνο σε τηλεχειριστήριο. Πλέον, όμως, η μόνη επίσημη επιλογή προβολής είναι η απευθείας σύνδεση στην εφαρμογή Netflix μέσω του χειριστηρίου της τηλεόρασης.

Ποιους επηρεάζει η αλλαγή

Η νέα πολιτική αφορά τόσο χρήστες Android όσο και iPhone που χρησιμοποιούν νεότερες smart TVs, Google TV ή σύγχρονες συσκευές Chromecast. Εξαίρεση αποτελούν μόνο παλαιότερες συσκευές, όπως το αρχικό Chromecast του 2013 ή πρώιμα μοντέλα Google TV.

Παράλληλα, το casting παραμένει διαθέσιμο μόνο για συνδρομητές των προγραμμάτων χωρίς διαφημίσεις, με κόστος που ξεκινά από περίπου 18 δολάρια τον μήνα – γεγονός που εντείνει ακόμα περισσότερο την αγανάκτηση των χρηστών.

Οργή στα social media

Οι αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα είναι έντονες. Πολλοί χρήστες κάνουν λόγο για την πιο «εχθρική προς τους καταναλωτές» απόφαση που έχει λάβει ποτέ το Netflix, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που δηλώνουν πως σκέφτονται σοβαρά να ακυρώσουν τη συνδρομή τους.

Χρήστες αναφέρουν πως πλέον η προβολή Netflix σε προβολέα, σε σπίτι φίλου, σε ξενοδοχείο ή σε Airbnb έχει μετατραπεί σε μια χρονοβόρα και συχνά προβληματική διαδικασία, καθώς απαιτεί πλήρη σύνδεση του λογαριασμού στην εκάστοτε τηλεόραση.

Η νέα αυτή κίνηση φαίνεται να συνδέεται άμεσα με την αυστηρή πολιτική του Netflix για κοινή χρήση λογαριασμών. Αν ένας λογαριασμός συνδεθεί σε διαφορετική τοποθεσία, ενδέχεται να ζητηθεί επιβεβαίωση, να υπάρξει μπλοκάρισμα αναπαραγωγής ή να απαιτηθεί πληρωμή για «επιπλέον μέλος».

Ακόμη και μετά την αποσύνδεση, ο χρήστης κινδυνεύει να ξεπεράσει το όριο συσκευών και να αντιμετωπίσει προβλήματα πρόσβασης στον βασικό του χώρο.